Come sta Federico Salvatore a 8 mesi dall’emorragia cerebrale, parla la moglie

Sono passati ormai otto mesi da quando fu annunciato che Federico Salvatore era stato colpito da una improvvisa emorragia celebrale e ricoverato d’urgenza presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli. La moglie Flavia D’Alessio ha adesso condiviso un aggiornamento sulla condizione di salute del cantante tramite i suoi profili ufficiali su Facebook ed Instagram.

Pubblicando una immagine delle mani unite della famiglia, ha scritto: “Voglio condividere con Voi tutti questa immagine: le nostre mani unite, le mani della Nostra famiglia finalmente nuovamente riunita ed i nostri cuori, sospesi, hanno ricominciato a battere all’unisono“. La donna aggiunge che Federico fa ogni giorno “piccoli passi“, grazie all’aiuto dei medici che lo seguono nel suo percorso riabilitativo e anche “ grazie all’Amore che instancabile e fedele sana e salva le ferite più profonde del corpo e dell’anima“.

Un percorso lento e lungo quello che sta affrontando l’amato cantante, sostenuto dalla forza dell’amore dal quale, racconta la moglie, Federico ha attinto coraggio, speranza, e pazienza, in una vita che sembra avere preso una deviazione dal percorso previsto, ma che non si deve mai rinunciare ad amare.

“In questa nuova via di pazienza e attesa, Federico si riappropria un po’ alla volta di quello che forse finiamo per dare per scontato, ma che è un miracolo della vita, anche solo il sangue che scorre nelle nostre vene“, scrive Flavia, che con il cantante condivide quattro figli, Paride, Yuri, Azzurra e Fabrizio.

Un ringraziamento, come sempre dall’inizio della vicenda, va da parte della famiglia ai molteplici messaggi di affetto ricevuti dal pubblico, che ha sostenuto moralmente l’artista napoletano e la sua famiglia. “Leggo i tanti messaggi che ci mandate e molti di questi li leggo insieme a Federico, ci inondano di affetto, un fiume di tenerezza di cui abbiamo bisogno perché Federico sa che il Suo pubblico lo aspetta…e per questa attesa paziente e fedele, vi è grato. Vi sono grata“.