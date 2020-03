Coma_Cose, il significato del nuovo singolo "Guerre Fredde"

Ritornano i Coma_Cose e lo fanno con un EP composto da due brani: ques’ultimo si intitola “Due” proprio per riportare alla mente il fatto che all’interno vi sono due nuovi singoli ma soprattutto che questi parlano di due sentimenti molto presenti all’interno della coppia. Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e da California (Francesca Mesiano), questi i nomi dei compententi dei Coma_Cose, hanno voluto esprire al meglio la loro parte più viscerale utilizzando “La Rabbia” e “Guerre Fredde”.

Il significato di “Guerre Fredde” potrebbe essere frainteso per il titolo molto crudo, ma in realtà la canzone è una sorta di invito a prendersi cura di se stessi. Il brano parla infatti della solitudine, e di quanto essa in realtà possa essere una cosa positiva. In molti vedono la solitudine come una sorta di malattia da cui è difficile scappare e sono alla ricerca continua di persone e cose per tappare i buchi che questa crea: il duo invece canta “La tua solitudine sai, è perfetta cosi e lo capirai”.

Il singolo è stato interamente scritto dalla coppia ed è stata poi prodotta da Stefano Tartaglini, conosciuto come STABBER ed è disponibile in tutte le piattaformi digitali a partire da venerdì 20 marzo. Sul profilo Instagram i Coma_Cose hanno spiegato come ci sia stato tanto lavoro dietro alla stesura di questo brano e, già in molti artisti, come Jovanotti, hanno commentato considerando “Guerre Fredde” un capolavoro.

Le due canzoni sono state presentate in anteprima il 15 marzo sul profilo Instagram della band, che ha voluto intrattenere i propri fan con un concerto casalingo, vista anche la situazione di quarantena che tutta l’Italia sta attraversando, per festeggiare un anno dall’uscita del loro primo fortunato lavoro discografico intitolato “Hype Aura”.

Inoltre, senza farlo apposta, la canzone che parla di solitudine, arriva in un momento in cui molte persone si sentiranno sole a causa della quarantena forzata per combattere il Coronavirus. Chissà se questo nuovo brano riuscirà a far sentire le persone meno sole in un momento così delicato per tutti.