Claudio Baglioni racconta i suoi anni più belli

Ha 68 anni Claudio Baglioni, 50 dei quali vissuti in musica. E ancora il musicista, autore, interprete e presentatore sa sorprendere con un brano inedito “Gli anni più belli“, traccia del nuovo album che uscirà in primavera e titolo anche del film di Gabriele Muccino, che uscirà nelle sale cinematografiche dal prossimo 13 febbraio 2020.

Con le 60 milioni di copie vendute, Baglioni si conquista il titolo di “artista poliedrico ed eclettico dalla fine degli anni Sessanta a oggi” come scrive TGcom24. Grazie alla sua voce che sa fondere armoniosamente parole e musica – anche tanto diversa come pop, rock, world music e jazz – Baglioni ha conquistato intere generazioni. Claudio ha rivoluzionato il modo di proporsi al pubblico: nei grandi raduni fatti negli stadi e nel 1991 ha portato la scena, non più nei palchi, ma nelle Arene più importanti d’Italia.

Con “Gli anni più belli” Baglioni canta la lucidità dei sogni di un adolescente, la vitalità, il desiderio di libertà che essi contengono: “Noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo“; parla del valore dell’amicizia e di come amore e dolore siano in rapporto molto stretto: “E sapere già cos’è un dolore e chiedere in cambio un po’ d’amore”; e ancora quel bisogno di cercare dentro se stessi le energie per guardare avanti: “Noi in una fuga da ribelli un pugno di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare in noi gli anni più belli“.

“Gli anni più belli” è solo una delle 12 tracce del nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, che uscirà nella primavera 2020. Già dal 13 febbraio nelle sale cinematografiche verrà proiettato un film di Gabriele Muccino, con lo stesso titolo.

A giugno 2020, presso le Terme di Caracalla di Roma, le 12 tracce si trasformeranno in 12 serate, le “Dodici note“, per riascoltare i classici di Claudio Baglioni. Per la prima volta la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla darà spazio allo stesso artista in dodici serate consecutive.