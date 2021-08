Classifiche Fimi, ecco album, singoli e vinili più venduti della settimana

Come ogni venerdì la FIMI ha rilasciato le classifiche di vendita relativa al mondo discografico in Italia degli ultimi sette giorni. Nella fattispecie le vendite in questione si riferiscono all’ultima settimana del mese di agosto, quella che va da 20 agosto 2021 al 26 agosto 2021.

Abbastanza invariata la situazione per quanto concerne gli album. Al primo posto rimane stabile l’album “Taxi Driver” di Rkomi, seguito dai Maneskin con il loro “Teatro d’ira Vol. 1”, chiude il podio Sangiovanni con il suo omonimo album d’esordio. In quarta posizione risale Madame con il suo album d’esordio mentre in quinta posizione si piazza Fred de Palma con il suo “Unico”. Da sottolineare che i Maneskin occupano anche la posizione 12 con il loro EP d’esrdio Chosen e la posizione 19 con il loro precedente album “Il ballo della vita”. Menzione speciale anche per Ultimo in classifica ininterrottamente con tutti e tre i suoi album finora pubblicati.

Anche sul fronte singoli la situazione è del tutto invariata. Mantiene la vetta Blanco in duetto con Sfera Ebbasta e la loro “Mi fai impazzire”, seguiti a rotta dal trio dell’estate composto da Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti con la hit “Mille”, chiude il podio “Malibù” di Sangiovanni. Alla quarta posizione guadagna due posti “Stay” di The Kid Laroy & Justin Bieber mentre risale fino alla quinta posizione Blanco con la sua precedente hit “Notti in bianco”, confermando il grande interesse nei suoi confronti da parte degli ascoltatori.

Tutta internazione la classifica dei vinili che vede al primo posto l’immortale capolavoro dei Pink Floyd “The dark side of the moon”, al secondo posto “Solar Power” di Lorde ed al terzo posto “Fine Line” di Harry Styles.

Dalla prossima settimana ci dovrebbe pensare J-Ax a mischiare le carte con la pubblicazione proprio ieri del suo nuovo album “Surreale”.