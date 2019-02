Sono state pubblicate le nuove classifiche Fimi relative alle vendite discografiche della settimana che va dal 15 al 21 febbraio. Ecco tutti i risultati ottenuti dagli artisti sanremesi nelle vendite di album, singoli e vinili. Nella classifica degli album sorprende Ultimo, che raggiunge la vetta con il suo album “Peter Pan” uscito lo scorso anno. Il suo nuovo album uscirà invece ad aprile. Scende in seconda posizione Irama con “Giovani per sempre”, mentre esordisce alla posizione numero 4 Federica Carta con il suo EP “Popcorn”.

Alla posizione numero 7 ancora Ultimo con “Pianeti“, album del 2017, mentre chiude la top ten Mahmood con il suo Ep “Gioventù bruciata”. Va detto però che l’album completo è uscito anche in versione fisica solo lo scorso 20 febbraio, quindi ne capiremo realmente le relative vendite la prossima settimana. Alla 15 entra Enrico Nigiotti con il suo “Cenerentola ed altre storie“, riedizione del suo ultimo album con l’aggiunta del brano sanremese “Nonno Hollywood”.

Calo generale per tutti gli altri album sanremesi, nel dettaglio: Arisa, alla 22, guadagna 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana; Loredana Bertè scende alla 23 (-4), Einar fa il suo ingresso alla 24 con l’album “Parole nuove”, alla 28 Simone Cristicchi (-10), alla 33 i Negrita (-21), alla 37 gli Ex-Otago (-21), alla 41 The Zen Circus (-26), alla 45 Patty Pravo (-28), alla 50 Anna Tatangelo (-20), alla 62 Briga (-42), alla 66 i BoomDaBash che invece guadagnano 9 posizioni.

Vanno un pò meglio le cose nella classifica dei singoli, con Mahmood che si conferma in vetta, seguito da Ultimo alla posizione numero 2, Irama alla 3, i BoomDaBash che salgono alla 5, Achille Lauro che scende alla 8, Federica Carta e Shade alla 9 e Loredana Bertè che chiude la top ten. Tra i primi 20 vinili troviamo solo l’album di Patty Pravo in quarta posizione, mentre la compilation “Sanremo 2019” è alla posizione numero 9, ma svetta nella classifica delle compilation in formato cd.

Si conferma, dunque, un Sanremo sottotono dal punto di vista delle vendite discografiche, fermo restando che alcuni album importanti non sono ancora usciti. Già dalla prossima settimana, con l’uscita dell’album di Mahmood, le cose potrebbero migliorare.