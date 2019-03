Classifica Fimi, Mahmood in vetta con album e singolo

La classifica Fimi, relativa alle vendite discografiche della settimana dal 22 al 28 febbraio vede in vetta alla classifica degli album Mahmood con il suo “Gioventù bruciata“; nella scorsa settimana l’album aveva occupato delle posizioni più basse della top ten con la versione ridotta dell’album distribuita solo nelle piattaforme online. Secondo posto per Il Volo ed il loro nuovo album “Musica“, mentre occupa la terza posizione Ultimo con “Peter Pan“, album uscito lo scorso anno; Ultimo occupa anche la settima posizione con “Pianeti“, album del 2017. Resiste in top ten solo Irama con “Giovani per sempre“ alla posizione 9, perdendo 7 posizioni rispetto alla scorsa settimana.

Crolla alla 13 Federica Carta con “Popcorn”, dopo l’esordio della scorsa settimana in terza posizione, mentre risale alla 14 Loredana Bertè con “Libertè – Sanremo Edition”, guadagnando 9 posizioni. Tutti in discesa gli altri album sanremesi, tranne Patty Pravo, che guadagna 17 posizioni con il suo “Red”, occupando la posizione numero 28. Da segnalare il notevole crollo di Einar, che alla seconda settimana passa dalla posizione 24 alla posizione 85, perdendo ben 61 posizioni. Guadagnano un posto invece i BoomDaBash con “Barracuda – Predator Edition”, che raggiunge la posizione 65.

Tra i singoli si conferma in vetta Mahmood con “Soldi”, seguito alla 2 da Ultimo con “I tuoi particolari”. Scendono alla 6 i BoomDaBash con “Per un milione” ed alla 7 Irama con “La ragazza con il cuore di latta”. Anche tra i singoli calo generale per gli altri brani sanremesi.

Tra i vinili resiste alla sesta posizione Patty Pravo, mentre torna alla 15 Loredana Bertè, che occupa anche la seconda posizione con la ristampa del suo primissimo album, “Streaking”, del 1974.

Si conferma un trend non entusiastico per le vendite discografiche di questo Festival che, a parte qualche titolo, non sta raccogliendo grandi numeri relativamente alle vendite degli album. Manca all’appello ancora Ultimo, che uscirà ad aprile con il suo terzo album che potrebbe raccogliere grandi risultati.