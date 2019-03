Classifica Fimi, Ligabue in vetta con album e vinile, Mahmood ancora in vetta tra i singoli

Pubblicata la nuova classifica Fimi con album, singoli e vinili più venduti della settimana. Per quanto riguarda gli album raggiunge la vetta, come facilmente prevedibile, Ligabue con “Start“, suo nuovo album di inediti; alla seconda posizione Lazza con “Re Mida”, ex numero 1 della scorsa settimana; alla numero tre risale Salmo con “Playlist”, che guadagna 3 posizioni.

Alla posizione numero 4 troviamo Ultimo con “Peter Pan”; alla 5 entra Mondo Marcio con il suo nuovo album “Uomo!”; alla 6 perde 4 posizioni Mahmood con “Gioventù bruciata”; alla 7 la colonna sonora di “A star is born” ed alla 8 quella di “Bohemian Rhapsody”; alla 9 ancora Ultimo con “Pianeti”. Chiude la top ten Il Volo con “Musica”.

Gli altri album sanremesi presenti in classifica sono quelli di Irama, alla 16esima posizione (-4), Loredana Bertè stabile alla 45, Enrico Nigiotti alla 46 (-6), i Negrita alla 49 (-33), Shade alla 60 (-1), Federica Carta alla 64 (+20), i BoomDaBash alla 76 (-6) e Simone Cristicchi alla 77 (-30).

Tra i singoli si conferma in vetta Mahmood con “Soldi“; alla 2 si posiziona Daddy Yankee “Con calma”, mentre raggiungono il podio i BoomDaBash con “Per un milione” che, guadagnando 4 posizioni, confermano il loro trend positivo con i singoli. Da segnalare l’ingresso in quarta posizione per Sfera Ebbasta con il singolo “Mademoiselle”, che raggiunge questo risultato con soli 3 giorni di vendite.

Anche tra i vinili primeggia Ligabue con “Start”, seguito dagli immancabili Queen con la solonna sonora di “Bohemian Rhapsody”, mentre in terza posizione esordisce Giorgio Poi con “Smog”. Da segnalare alla 7 la presenza di Giuni Russo con la pubblicazione in vinile del suo primo album “Love is a woman”, a conferma di quanto queste particolari uscite discografiche siano sempre apprezzate dal pubblico. La prossima settimana ci proverà Paola Turci a spodestare Ligabue dalla vetta e a ridare un pò di respiro alle vendite sanremesi.