Classifica Fimi: in vetta arriva Lazza, tra i vinili sorprende il primo posto dei Canova

Cosa ne pensa l’autore

Giovanni Rosato - Le classifiche sono sempre più dipendenti dallo streaming, che porta in vetta artisti che fondamentalmente vendono pochi album fisici. Regge bene Mahmood, sia con l'album che con il singolo, ma la vera sorpresa è Ultimo, che piazza 2 album vecchi in top ten; con l'uscita del terzo album, ad aprile, potrebbe raggiungere quota 3 album contemporaneamente in top ten. La prossima settimana la vetta sarà certamente di Ligabue, che pubblica il suo nuovo album "Start".