Classifica Fimi: gli album, i brani e i vinili più venduti

Come ogni venerdì la Fimi ha rilasciato la classifica relativa agli album, vinili e brani più venduti ed ascoltati della settimana. Le vendite in questione si riferiscono alla settimana che va dal 28 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019. Le prime settimane dell’anno vedranno poche novità lasciando ancora spazio agli album più importanti usciti lo scorso anno, in attesa che inizino ad invadere il mercato i nuovi album del 2019, previsti già dalla fine di gennaio. Vediamo come sono andate le cose.

Tra gli album torna in vetta alla classifica Salmo con il suo album “Playlist”, in classifica da 8 settimane; scende alla posizione numero 2 Marco Mengoni con “Atlantico”, mentre alla numero 3 si confermano i Maneskin con “Il ballo della vita”. Al quarto posto il fenomeni musicali dell’anno, ovvero Ultimo, con il suo album “Peter Pan”, che in questa settimana guadagna ben 11 posizioni, confermandosi come l’album sanremese più venduto dell’anno.

Le posizioni 5 e 6 sono occupate dai Queen, rispettivamente con la storica “Platinum Collection” e con la colonna sonora del film “Bohemian Rhapsody”. Alla numero 7 risale di 12 posizioni Sfera Ebbasta, in classifica da quasi un anno con l’album “Rockstar”, che è risultato essere il più venduto dell’anno con oltre 200000 copie. Chiudono la top ten tre big della musica italiana: Eros Ramazzotti con l’album di inediti “Vita ce n’è”, Giorgia con l’album di cover “Pop Heart” e Mina con il suo omaggio a Lucio Battisti dal titolo “Paradiso – Lucio Battisti Songbook”.

Anche tra i brani più acquistati ed ascoltati trionfa Salmo, in vetta alla classifica con il singolo “Il cielo nella stanza“; alla posizione numero 2 troviamo ancora i Maneskin con il brano “Torna a casa”, mentre alla numero 3 resiste e guadagna una posizione Anastasio, neovincitore di X Factor, con la sua “La fine del mondo”.

La classifica dei vinili è dominata da album storici del rock internazionale: le prime due posizioni sono occupate dai Pink Floyd rispettivamente con l’album “The dark side of the moon”, album immortale che non lascia mai le classifiche di vendita, e l’altrettanto storico “The wall”; alla numero 3 troviamo i Nirvana con “Nevermind”.