Classifica Fimi: Fedez domina tra album e singoli, Celentano in vetta ai vinili

É stata rilasciata dalla Fimi la classifica degli album, singoli e vinili più venduti nella quinta settimana del 2019. Vediamo come sono andate le cose. Per quanto riguarda gli album, prevedibile il successo del debutto del nuovo album di Fedex, “Paranoia Airlines“, che, nonostante le crtiche non entusiaste, ha toccato la vetta della classifica. In seconda posizione troviamo Salmo con il suo “Playlist”, in classifica da 12 settimane, mentre esordisce sul gradino più basso del podio Ermal Meta con il suo album live “Non abbiamo armi – Il concerto”.

Resiste in quarta posizione Ultimo con il suo “Peter Pan”, in classifica da ben 51 settimane, quinti i Queen con la loro “Platinum Collection”. Esordio in sesta posizione per l’album live degli Afterhours, “Noi siamo Atterhours”, mentre si ferma alla settima posizione il primo album da solista di Franco126, “Stanza singola”.

Troviamo ancora i Queen alla ottava posizione con la colonna sonora del film “Bohemian Rhapsody”. Deve accontentarsi della nona posizione Adriano Celentano con il suo “Adrian”, non aiutato dai risultati non eccellenti raggiunti dal suo show televisivo. Resiste in top 10 Marco Mengoni con il suo “Atlantico”.

La classifica dei singoli vede al comando tre esponenti della scena rap/trap italiana. In vetta ancora Fedez con il brano “Tvtb” in duetto con la Dark Polo Gang, alla 2 scende Coez con “È sempre bello”. Chiude il podio Pedro Capò in duetto con Farruko con il remix del brano “Calma”.

Tra i vinili abbiamo invece la rivincita di Adriano Celentano, che raggiunge la vetta con il suo “Adrian”, in seconda posizione Bruce Springsteen con il suo live “Springsteen on Broadway”. Alla 3 ancora i Queen con il loro “Greatest Hits 1”. Per la prossima settimana non sono previsti grandi sconvolgimenti, vista l’assenza di uscite di rilievo, anche se molti big potrebbero beneficiare dei loro passaggi durante il Festival di Sanremo in qualità di super ospiti.