Classifica Fimi: Cremonini in vetta, Antonacci esordisce al terzo posto

È stata rilasciata la classifica FImi relativamente agli album, singoli e vinili più venduti in Italia nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre. Come ogni anno questo è il periodo in cui il mercato discografico riesce a tirare una boccata d’ossigeno con le vendite pre-natalizie e molti artisti ne approfittano per rilasciare in questo periodo i loro nuovi album.

Tra gli album tocca a Cesare Cremonini l’onore di spodestare Tiziano Ferro dalla vetta con il suo best of; Tiziano Ferro scende alla posizione numero 2 con il suo album “Accetto Miracoli”, mentre in terza posizione si affaccia Biagio Antonacci, anche lui fresco di pubblicazione di album di inediti.

Seguono in quarta e quinta posizione i due esponenti rap del momento: Tha Supreme e Marrachah, mentre scendono in sesta posizione Mina ed Ivano Fossati con il loro album di duetti (destinati a risalire con l’avvicinarsi del Natale) ed in settima posizione i Coldplay. Tiepido esordio in ottava posizione per Jovanotti ed il suo album di cover dedicate alla luna; chiudono la top ten Zucchero alla 9 ed i Pink Floyd alla 10 con una (ennesima) raccolta.

All’insegna del rap/trap la classifica dei singoli che vede “Dance Monkey” di Tones And I alla 3; alla 2 “Soldi In Nero” di Shiva & Sfera Ebbasta ed in vetta “blun7 a swishland” di Tha Supreme. Poche presenze pop in top 20, tra le quali da notare la resistenza in nona posizione del brano di Tommaso Paradiso “Non avere paura”. Da segnalare anche la presenza alla posizione 16 dei La Sierra con il brano “Enfasi”, unici artisti provenienti da X Factor 2019 presenti nella zona alta della classifica.

Tra i vinili stupisce la vetta toccata da Marracash con il suo album “Persona” (a dimostrazione del fatto che lui oltre a fare grandi numeri con lo streaming vende anche i dischi fisici); in seconda posizione “The Later Years: 1987-2019” dei Pink Floyd mentre alla terza resistono Mina e Fossati. Prossima settimana troveremo ai piani alti Vasco Rossi e Salmo, che hanno pubblicato i loro nuovi album live e scopriremo come si posizioneranno nelle classifiche e chi tra i presenti continuerà ad occuparne i piani alti.