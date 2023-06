Ci lascia la leggenda della bossa nova Astrud Gilberto, addio alla "Ragazza di Ipanema"

Il mondo della musica dice addio ad Astrud Gilberto, che ha contribuito a rendere la bossa nova brasiliana un suono di successo in tutto il mondo negli anni ’60. L’artista se ne è andata lunedì all’età di 83 anni, come annunciato sui social dalla sua famiglia. Nata come Astrud Evangelina Weinert il 29 marzo 1940 a Bahia da padre tedesco e madre brasiliana, si trasferì a Rio da adolescente.

Lì strinse amicizia con un gruppo di giovani musicisti che in seguito sono diventati famosi in Brasile, tra cui la cantante Nara Leão e il cantautore Roberto Menescal. Sempre a Rio quando aveva 19 anni conobbe João Gilberto, il cantante e chitarrista brasiliano spesso indicato come il padre della bossa nova, ed i due si sono sposati pochi mesi dopo il loro incontro.

Astrud ha goduto di una carriera discografica di quattro decenni, incidendo album con celebri musicisti come Gil Evans, Stanley Turrentine e James Last, oltre a lavorare con George Michael e altri grandi artisti pop. Ma il suo più grande successo è arrivato con “The Girl From Ipanema“, scritto da Antonio Carlos Jobim e Luiz Bonfa, con testi in inglese di Norman Gimbel.

Quando Astrud ha registrato quella canzone, era sposata con João Gilberto. Nel 1963, i due viaggiarono da Rio de Janeiro a New York City, dove avrebbe dovuto registrare un album congiunto con il sassofonista jazz Stan Getz. Il brano, ancora oggi uno dei più celebri al mondo, ha venduto più di un milione di copie e vinse il Grammy Award come disco dell’anno, diventando la seconda canzone con più cover nella storia del pop, dopo “Yesterday” dei Beatles.

Non è chiaro chi abbia avuto esattamente l’idea di coinvolgere Astrud, che non aveva mai inciso alcun brano prima, nell’album, poi pubblicato come “Getz/Gilberto”, anche se lei dette il merito al suo allora marito. “Mentre provavo con Stan nella canzone ‘The Girl From Ipanema’, João mi ha chiesto casualmente di unirmi e cantare un ritornello in inglese dopo che aveva appena cantato il primo ritornello in portoghese“, raccontò in una intervista del 2002. “Non dimenticherò mai che mentre riascoltavamo la versione appena registrata, Stan mi disse: “Questa canzone ti renderà famosa“.