Ci ha lasciati Irene Fargo, grande voce degli anni ’90

Oggi è un giorno triste nel mondo della musica. Ci ha lasciati la cantante e autrice Irene Fargo, all’anagrafe Flavia Pozzaglio. La cantante è stata molto apprezzata nei primi anni ’90 perchè per due volte arrivò seconda tra le nuove proposte al festival di Sanremo. Irene Fargo era nata a Chiari in provincia di Brescia ed era conosciuta al grande pubblico per la sua voce e musicalità, che si fecero strada prima nel ’91 con il brano intitolato “La donna di Ibsen” poi l’anno successivo con “Come una Turandot”.

Flavia si era accorta fin da bambina di avere una bella voce, così iniziò a cantare nel Coro Polifonico della sua città. Partecipò al festival di Castrocaro e solo dopo creò il suo nome d’arte, che poi la rese popolare.

Amante di pittura, teatro e opera, la cantante ebbe un discreto successo con l’album d’esordio “Irene Fargo” e successivamente con ” La voce magica della Luna”, “Labirinti del cuore” fino al suo ultimo lavoro nel 2016 “Il cuore fa”.

Nei primi anni duemila la Fargo collaborò con il teatro, in particolare musical, e con il cinema ( chi ha visto “Nel mio amore” di Susanna Tamaro non può non aver apprezzato la colonna sonora, scritta da Irene). Nel 2013, a Malta, la cantante intonò il canto degli italiani in occasione della partita della Nazionale azzurra.

Sarebbe stata malata da tempo, anche se non sono state rese note le cause della morte. Renato Zero, suo amico e collega, qualche giorno fa aveva fatto un appello ai suoi fan chiedendo loro di “dare una carezza ad Irene” ritenuta “artista sensibile e appassionata”.Tra le tante conoscenze che aveva stretto nella sua carriera, Lucio Dalla fu un amico vero e sincero.

Ci stringiamo alla famiglia e a chi apprezzava il suo talento e la sua incantevole voce.