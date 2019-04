Chiara Galiazzo annuncia il nuovo singolo in duetto con J-Ax

Chiara Galiazzo, uno dei talenti vincitori di X Factor nel 2012, ritorna sulle scene musicali con un nuovo singolo dal titolo “Pioggia viola“, in cui l’artista duetta con J-Ax, che stima e apprezza tantissimo. Ecco come è nato il singolo e tutto il lavoro dietro questa strana e inedita collaborazione artistica.

“Pioggia viola” è il nuovo singolo di Chiara Galiazzo. Una canzone che è nata in modo particolare e strano, come ammette la stessa artista: “Pioggia viola è nata in un modo inusuale. Quel giorno di settembre sono entrata in studio e mi sono detta ‘ora scrivo una canzone che non pubblicherò mai’”. Un brano in cui la cantante si racconta come non ha mai fatto, senza filtri o sovrastrutture.

È stata proprio l’artista ad annunciare questo suo nuovo lavoro sulle piattaforme social. Un singolo che esce il 26 aprile prodotto dalla Sony Music e che è possibile già ascoltare e pre-ordinare a partire dal 17 aprile. Il brano è stato scritto dalla stessa Chiara con Danti, Piero Romitelli e Francesco Catoo Catitti, che lo ha prodotto. Si tratta di un brano che vanta la collaborazione di J-Ax, un artista da sempre stimato, anche come persona, che ha impreziosito ancora di più il pezzo.

In questo singolo Chiara Galiazzo canta in modo diverso dal solito, con un sound atipico rispetto al suo genere e si racconta in modo sincero e leggero allo stesso tempo. Un singolo che è un nuovo passo, una via nuova del suo cammino cominciato nel 2018 con Show Reel Factory, che ha cambiato tutto il suo mondo e anche il modo di approcciarsi alla musica. Un progetto che racconta “come fare le cose grandi in piccolo” e questo suo nuovo lavoro è un esempio in tal senso. Il nuovo album vede la collaborazione di tantissimi artisti, tra cui Cheope, Federica Abbate e anche Mahmood, il recente vincitore di Sanremo 2019.

A partire dal mese di maggio cominciano i live con “Il tour più piccolo del mondo” in cui si esibisce in quattro teatri italiani molto intimi, ma anche altrettanto importanti. Durante i live l’artista è accompagnata dal suo pianoforte. Il tour parte il 17 maggio, dal Teatro Concordia di Monte Castello di Vibio (PG); il 18 maggio approderà al Teatro Torlonia di Roma, il 19 maggio al Teatro Gualtieri di Gualtieri (RE) e, infine, il 24 maggio a Teatro Gerolamo di Milano. I biglietti si possono acquistare su TicketOne a partire da venerdì.