Chiara Ferragni al concerto di Eros Ramazzotti: lui le dedica il brano che parla della Hunziker

Un vero trionfo l’ultima esibizione live di Eros Ramazzotti, tenutasi lo scorso 20 dicembre. Lo stimato artista romano ha stupito tutti i fan presenti quando ha reso un omaggio speciale a Chiara Ferragni, nota e importante influencer di Instagram. Il cantautore romano ha voluto dedicare uno dei più grandi capolavori del suo repertorio alla popolare 32enne milanese.

“Un’emozione per sempre“, il celebre brano che ha accompagnato generazioni di romantici, rappresenta uno dei pezzi più struggenti che Eros Ramazzotti ha dedicato alla rottura con la sua ex moglie, ossia la conduttrice svizzera Michelle Hunziker. È ben noto a tutti, infatti, che il toccante testo della canzone “Un’emozione per sempre” celebri l’amore incondizionato che l’artista romano ha nutrito per oltre ventanni nei confronti della sua ex moglie. Un brano di successo, forse il più reinterpretato di sempre. Un classico delle dediche romantiche.

Ma proprio nel corso del suo ultimo concerto, Eros Ramazzotti ha scelto di dedicare all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni la canzone “Un’emozione per sempre“, entrata a suon di lacrimoni nel cuore dei fan e divenuta una vera e propria colonna sonora romantica da oltre un decennio.

Il momento più curioso della performance live di Eros Ramazzotti è stato, infatti, l’omaggio a Chiara Ferragni. Il cantante romano ha preso il microfono e, scendendo dal palco, ha ininziato ad intonare le prime strofe del celebre brano, scatenando il clamore e la felicità del pubblico presente. Dopodiché si è diretto verso la fashion blogger e l’ha abbracciata davanti a tutti. Un gesto affettuoso e sicuramente apprezzato dalla star di Instagram.

È stata, a detta di Chiara Ferragni, una grandissima serata, resa magnifica dalla leggendaria musica di uno dei cantautori più amati a livello internazionale. Ma quella che nelle intenzioni di Eros Ramazzotti avrebbe dovuto essere solo una dedica per omaggiare la presenza della nota influencer, si è trasformato in una vero e proprio elogio celebrativo alla Ferragni.