Charlotte Ferradini ci svela il suo "Arcobaleno"

Cosa ne pensa l’autore

Laura Frigerio - Charlotte Ferradini è una cantautrice che non ha solo la musica nel suo DNA, ma anche una forte personalità. In "Arcobaleno", il suo nuovo singolo, parla di inquinamento emozionale ovvero qualcosa in cui sarà facile riconoscersi. Sarà una bella scoperta, per chi non ha ancora avuto modo di ascoltare le sue canzoni.