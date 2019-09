Celine Dion replica alle critiche sulla sua magrezza: “Non posso piacere a tutti”

Celine Dion finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone per via del suo aspetto fisico. Lei, considerata una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale planetario, da diverso tempo viene presa di mira da chi la reputa fin troppo magra.

L’artista 51enne che ha anche avuto modo di partecipare ad alcune sfilate di moda – dove si è fatta conoscere per aver indossato degli abiti sorprendenti e sgargianti – ha suscitato le aspre critiche di chi l’ha messa all’indice per il suo fisico ritenuto smilzo e scheletrico.

Così, durante la prima tappa del suo “Courage Tour” tenutosi in Quebec, la cantante canadese ha voluto parlare di questo aspetto con i suoi numerosissimi fan, esordendo con una domanda che è andata dritto al punto. “C’è forse qualcosa di sbagliato nel mio corpo?” ha chiesto ai presenti flettendo i bicipiti e sottolineando di fare molta danza classica e altri esercizi, tutti accorgimenti che le sono molto di aiuto sia al corpo, ma anche alla mente e all’anima.

Le sue dichiarazioni prontamente riportate dal sito ETonline, hanno suscitato non poco clamore, specie tra coloro che avevano dimostrato molti dubbi per il suo fisico decisamente troppo macilento e trascurato. Celine Dion ha però voluto sottolineare di stare bene con sé stessa e di tenerci molto a stare in forma.

Attesa per il 25 luglio 2020 al Lucca Summer Festival, Celine Dion ha voluto aggiungere che “per un artista è impossibile evitare le critiche. Ci sono e ci saranno sempre”. In altre parole le affermazioni infamanti dei body shamers, il più delle volte avvezzi all’uso dell’insulto, diventano la quotidianità per un personaggio del suo calibro. “Se non vuoi essere criticato, sei nel posto sbagliato” ha chiosato l’artista che ha altresì svelato con quale spirito stia affrontando i giudizi espressi sulla sua persona.

Affermando di volersi concentrare su tutto quello che per lei è positivo, ha deciso di lasciarsi alle spalle le critiche negative che rischierebbero inevitabilmente di danneggiarla. “Mi sono resa conta che non posso piacere a tutti” ha concluso aggiungendo che le critiche negative sono oggetto esclusivo delle attenzioni dei suoi manager.