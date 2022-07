Carlos Santana sviene sul palco in Michigan, come sta il musicista?

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - I concerti sono molto impegnativi a livello fisico per un musicista, e Santana ormai inizia ad avere una certa età. Non so per quanto ancora potrà andare in tour senza andare troppo a discapito della sua salute, spero che si riprenda presto e che pensi bene a come proseguire, la carriera non vale la salute.