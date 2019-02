Cardi B, prima rapper donna, trionfa e vince un Grammy

Nel mondo della musica rap, contraddistinta spesso dal sesso maschile, per gli artisti quanto per le tematiche, ieri sera Cardi B, prima rapper donna, si è aggiudicata un premio come rappresentante di questo genere musicale, entrando nella storia. Conosciamola meglio e scopriamo chi si nasconde dietro questo talento.

A parte gli uomini, sono tantissime le artiste femminili che, nel corso degli anni, si sono fatte conoscere nel mondo del rap: da Queen Latifah, ora attrice, sino a Lauryn Hill, per arrivare a Lil’Kim, Foxy Brown, Nicky Minaj, solo per citarne alcune. Tra tutte queste artiste femminili, Cardi B ha compiuto un passo in più, in quanto ieri sera ha trionfato ai Grammy, i premi della musica britannici, aggiudicandosi il premio di Miglior album rap dell’anno.

Cardi B, il cui vero nome è Belcalis Marlenis Almánzar, ha avuto la meglio su artisti della scena rap, quali Drake, Pusha-T, Travis Scott e del compianto Mac Miller, morto recentemente all’età di 26 anni e che ha lasciato un grande vuoto in molti amanti del genere. Il suo album, dal titolo “Invasion of privacy“, per cui si è aggiudicata il premio, ha ottenuto il disco d’oro per il numero di vendite in America. Un disco che vanta diverse collaborazioni e nel quale la cantante si racconta a 360° con molta sincerità e senza paure.

Forse non tutti conoscono la sua vita, ma è davvero avventurosa. Nasce nel 1992 nel South Bronx, figlia di immigrati, si fà conoscere e diventa famosa come spogliarellista, al punto da essere richiesta in tantissimi club. È la regina dei social con più di 20 milioni di followers, all’interno dei quali si fa immortalare mettendo in mostra le unghie colorate e il pavone tatuato sulla gamba.

Oltre ad ottenere tantissime visualizzazioni con i suoi video, si è fatta conoscere anche come presentatrice del Tonight Show con Jimmy Fallon. La prossima estate sarà ricca di eventi, quali ad esempio la sua partecipazione al Coachella Festival e il tour con Bruno Mars, che avrà inizio a settembre. Insomma, la regina del rap non ha nessuna intenzione di fermarsi e sicuramente sentiremo ancora parlare di lei.