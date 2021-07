"Cambia el paso", Jennifer Lopez e Rauw Alejandro conquistano l’estate

Si intitola “Cambia el paso”, il nuovo singolo di Jennifer Lopez che sta conquistando le classifiche musicali di moltissimi Paesi. Con il suo ritmo esotico, tipicamente pop, il brano sta facendo ballare mezzo mondo confermando le immense capacità dell’artista. All’età di 52 anni, la cantante è più bella che mai: bellezza e talento sono il binomio perfetto del suo meritato successo.

Prodotto da Trevor Muzzy, “Cambia el paso” abbraccia il genere del raggaeton e lo arricchisce con un ritmo più sensuale ed esplosivo. Per tale occasione, la cantante ha condiviso questo importante progetto con il talentuoso Rauw Alejandro. Nonostante la sua giovane età, il cantante portoricano è riuscito ad imporsi nel mondo della musica raggiungendo traguardi e premi molto prestigiosi. Dalla voce calda e dal fresco talento, Rauw ha allargato i confini della musica realizzando brani dal successo internazionale.

Il significato del brano, spiegato dalla stessa cantante durante la presentazione ufficiale del singolo, è un inno al cambiamento ossia un invito a chi ascolta a trovare la forza necessaria per poter cambiare strada: “La canzone ha come significato principale il cambiamento, il non avere mai paura di prendere in considerazione questo step”.

In un periodo storico così complesso, J. Lo e Rauw Alejandro parlano di cambiamento, una parola che soprattutto oggi assume dei connotati molto rilevanti. La paura del contagio, le complicazioni lavorative, le delusioni dell’amore non devono prevalere sulla speranza e sul coraggio di lottare per rimanere o per intraprendere nuove e lontane avventure.

In più occasioni, l’artista ha ricordato ai suoi fan di lasciarsi il passato alle spalle e di guardare avanti concentrandosi su nuove prospettive, utili per poter fronteggiare le delusioni e le difficoltà che appesantiscono il presente: “Cambiate. Avanzate. Fate sempre quello che vi sentite di fare. Se qualcosa nella vostra vita non va come dovrebbe, qualsiasi cosa sia, fate il passo e tiratevi in ballo”.