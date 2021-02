"California", il nuovo album da solista di Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo pubblica il suo primo album da solista, intitolato “California”, la data di uscita sarà il 26 febbraio., che Abbiamo imparato a conoscere Benjamin insieme all’amico Federico Rossi e grazie al loro duo, Benji & Fede, entrambi hanno potuto realizzare il loro sogno condiviso, quello di fare musica. Ma poi è arrivata la separazione.

Ora Benji ritorna più forte che mai, infatti il ragazzo, che nel duo era il chitarrista, ha preso coraggio e commenta su Instagram: “Ho sconfitto la mia paura più grande: non ho più paura di cantare”. Il giovane dichiara poi di essere finalmente riuscito a creare un progetto musicale tutto suo.

L’album, la cui cover è già pubblica sui social, è composto da sei tracce: “Los Angeles”, “Finché le stelle non brillano”, “Marilyn Monore”, “California”, “Sara lo sa”, “Ricominciano”. Titoli che ci suggeriscono un disco più intimo e forse più maturo, ma soprattutto ci suggeriscono quanto sia stato importante per la crescita dell’artista l’ultimo periodo vissuto tra Italia e America. Infatti è proprio lui che sotto un post Instagram anticipa: “La prima metà di un album a due anime”.

Benjamin vuole semplicemente rassicurare le fan che probabilmente dopo l’uscita del disco ce ne sarà un altro o sta forse dicendo che quest’album è solo la prima metà di un disegno più ampio, che riusciremo a comprendere solo una volta in possesso di tutte le parti, e che magari la seconda metà è al di fuori del contesto musicale.

Ad avvalorare la tesi, il fatto che Benji è un artista eclettico sempre impegnato anche in progetti, che porta avanti in parallelo. Da anni il ragazzo realizza tele spesso provocanti e di critica verso la società, in cui i protagonisti sono ritratti come lego. Inoltre presto lo vedremo recitare nei panni di Roy in “Time is Up” insieme alla fidanzata Bella Thorne. Insomma, come lui stesso anticipa, il 2021 sarà un anno pazzesco per la sua carriera da artista a tutto tondo.