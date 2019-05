Caccia al tormentone italiano dell’estate 2019

Negli ultimi anni è tornato di moda il ruolo di brano tormentone dell’estate. Se fino alla fine degli anni ’90 spettava al Festivalbar il compito di decretarlo ora ci pensano le radio, le classifiche di streaming ed i tanti concorsi canori estivi lanciati dalle radio. Lo scorso anno sul fronte radiofonico trionfò Loredana Bertè in duetto con i BoomDaBash, con il brano “Non ti dico no”, che risultò anche essere il brano più trasmesso dalle radio tutto l’anno.

Quest’anno la sfida è già aperta. Ha giocato d’anticipo il quartetto composto da Dardust, Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra, che hanno lanciato il loro brano “Calipso” ad inizio mese, entrando subito ai piani alti dell’airplay radiofonico. Ci riprova Loredana Bertè, che la scorsa settimana ha lanciato il suo nuovo brano “Tequila e San Miguel“, composta dalla coppia sfornatormentoni Takagi & Ketra con l’ausilio di Tommaso Paradiso e Calcutta. Anche Francesco Gabbani è tornato con un brano con le caratteristiche tipiche del tormentone estivo dal titolo “Un’altra cosa“, che annuncia il suo ritorno discografico previsto entro fine anno.

I The Giornalisti, capitanati da Tommaso Paradiso, hanno lanciato la loro ormai immancabile hit estiva “Maradona y Pelè“, brano che sancisce anche il loro approdo discografico tra le braccia di un’altra mayor, la Universal, dopo una lunga militanza presso la Carosello. Pronta al ritorno anche l’immancabile Giusy Ferreri, ancora una volta portata ai piani alti dai consensi radiofonici e dal duo Takagi & Ketra; la loro nuova hit dal titolo “Jambo” uscirà il prossimo 24 maggio.

A fine mese arriverà anche, in largo anticipo rispetto alle aspettative, il nuovo singolo di Tiziano Ferro, che anticipa il nuovo album in arrivo a novembre. Il brano “Buona (cattiva) sorte” sarà il primo a vedere la collaborazione tra l’artista di Latina e la sua pupilla Giordana Angi (nel frattempo in gara ad “Amici” 2019); è ancora poco chiaro se le sonorità del brano saranno prettamente estive, ma la tempistica con cui sarà lanciato sembra virare verso questa direzione.

Tanta carne al fuoco anche in questa estate 2019 che, anche se sul fronte metereologico tarda ad arrivare, musicalmente parlando è già perfettamente accesa. Solo a settembre scopriremo quale brano, tra questi ed altri che verranno, avrà ottenuto l’ambitissimo ruolo di tormentone dell’estate 2019.