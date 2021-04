"Buonanotte", il nuovo singolo di Pierdavide Carone

Pierdavide Carone è uno dei tanti ex allievi del talent “Amici” di Maria De Filippi. Dalla partecipazione alla nona edizione del talent show, ne ha fatta di strada collaborando con alcuni grandi artisti della musica italiana. A distanza di un po’ di tempo, esce il 9 aprile nelle radio e in tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo dal titolo “Buonanotte”. Ecco come è nato il brano.

Un brano scritto dallo stesso Pierdavide Carone insieme a Lorenzo Cantarini, prodotto da Federico Nardelli e pubblicato da Artist First. Un pezzo molto emozionante a cui farà seguito un lavoro ben più ampio e importante, ovvero il quarto album del cantante che esce dopo 9 anni dalla sua ultima fatica discografica.

L’album del cantautore nasce in collaborazione con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del progetto PerChiCrea. Lo stesso Carone spiega in questo modo la genesi e il significato del brano: “Buonanotte è una carezza per tutti quelli che sanno di cosa sto parlando: è da ascoltare nelle tarde notti in cui ognuno è appena scappato dalla felicità, ripensandoci e illuminando il cielo con un dito per ritoccare i contorni dentro l’infinito”.

Considerando che la dimensione live dei concerti, causa pandemia è off limits, Pierdavide Carone, lo scorso 26 marzo, nella cornice del Teatro Filodrammatici di Treviglio ha fatto una sorta di concerto al suo pubblico in diretta streaming per tornare ad assaporare quell’emozione e quei momenti dal vivo. Come già detto, Pierdavide si è fatto notare nel talent di Amici nella nona edizione dove vinse Emma Marrone.

Il cantautore si è subito messo in luce vincendo il Premio della Critica, ha poi scritto la canzone “Per tutte le volte che…” con cui Valerio Scanu ha vinto il Festival di Sanremo. Ha lavorato con Lucio Dalla che lo ha accompagnato come suo direttore d’orchestra nel brano che ha presentato a Sanremo dal titolo “Nanì”. Pubblica poi “Caramelle” con i Dear Jack sul tema della pedofilia e “Forza e Coraggio” in cui parla di un evento importante e drammatico della sua vita.