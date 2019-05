"Buona (Cattiva) Sorte": il significato del testo del nuovo singolo di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro finalmente ritorna e lo fa con un pezzo dal titolo intrigante: l’inedito con il quale il cantante ha deciso di rompere il proprio silenzio che dura ormai da 3 anni, è “Buona (Cattiva) Sorte“. Esso è ovviamente uno dei singoli contenuti nell’ultimo lavoro discografico di Tiziano Ferro “Accetto Miracoli“, il quale sarà disponibile solamente a partire dal 22 novembre 2019, su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

Il brano uscirà il 31 maggio, ma è già in preorder e presave su tutte le piattaforme digitali dal 16 maggio ed inoltre sarà disponibile anche in vinile 45 giri numerato. Il significato di “Buona (Cattiva) Sorte” è molto semplice: essa è, infatti, una canzone sentimentale, che parla d’amore, con frasi esplicite e che vogliono far comprendere l’importanza che il cantante da all’altra persona.

La canzone parla al futuro, senza pensare troppo al passato, a quello che è accaduto, lasciando le porte aperte per un possibile ritorno. Nel testo però ci sono anche sfumature di cinismo e di umorismo nero, ed è lo stesso Tiziano Ferro a dichiarare che questo è solo un piccolo assaggio di quello che sarà il disco che uscirà a novembre.

“Buona (Cattiva) Sorte” è uno dei tanti brani scritti insieme a Emanuele Dabbono e Giordana Angi (finalista di “Amici” di Maria De Filippi). Inoltre, mentre loro si sono occupati delle parole della canzone, c’è chi si è occupato del sound: stiamo parlando del producer americano Timbaland, con cui Ferro sembra essersi molto divertito per la riuscita di questo brano.

Il brano è l’ultimo dei 12 inediti contenuti nel nuovo lavoro discografico, ma il cantante di Latina ha scelto di aprire proprio con questo singolo per poter far capire ai propri fan come sarà questo nuovo Tiziano Ferro che tanto si è fatto attendere prima di tornare in rotazione radiofonica con i nuovi singoli.