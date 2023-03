Bruce Springsteen rimanda 3 concerti: "È malato"

Bruce Springsteen sta ha rimandato il suo terzo concerto in una settimana, causando preoccupazione nei fan del rocker. Ad annunciare la notizia una dichiarazione condivisa sulla pagina Twitter del musicista, che spiega che “a causa di una malattia” il 73enne rimanderà lo show di Albany, New York, dopo aver già annullato gli spettacoli previsti nelle città di Uncasville, nel Connecticut e Columbus, in Ohio.

“A causa di una malattia, il concerto di Bruce Springsteen e della E Street Band all’MVP Arena di Albany martedì 14 marzo è stato rinviato“, si legge nell’ultimo aggiornamento. “Stiamo lavorando per riprogrammare la data, quindi vi preghiamo di conservare i tuoi biglietti, poiché saranno validi per lo spettacolo riprogrammato“.

Non è chiaro a cosa si riferisca la “malattia” citata negli annunci, ed il portavoce ufficiale del Boss si è rifiutato di commentare, ma i media americani ipotizzano che si tratti di Covid-19, dato che negli scorsi giorni diversi membri della band hanno dovuto saltare alcune tappe per colpa del virus.

Lo storico membro E Street Band Steven Van Zandt ha fornito un suo aggiornamento ai fan durante il fine settimana, condividendo che il problema di salute non è “niente di serio“. Quando un fan ha chiesto a “Little Steven”, 72 anni, degli spettacoli rimandati, ha chiarito che si trattava solo di una misura temporanea: “Rinviato“, ha scritto Van Zandt. “Non annulliamo. Non c’è bisogno di essere ansiosi o spaventati. Niente di serio”, ha aggiunto. “Solo una situazione temporanea. Torneremo tutti al completo molto presto.”

Springsteen ha dato il via al suo primo tour in sei anni lo scorso 1 febbraio a Tampa, in Florida, dove ha suonato alcuni dei suoi più grandi successi, da “Born to Run” a “Glory Days” a “Dancing in the Dark”. La tournée lo porterà anche in Italia per due tappe, in particolare il 18 maggio a Ferrara presso il Parco Urbano G. Bassani ed il 21 maggio a Roma presso il Circo Massimo.