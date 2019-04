Bruce Springsteen presenta il nuovo album, anticipato dal singolo "Hello Sunshine"

A distanza di cinque anni dal suo ultimo lavoro discografico, the Boss, come è ormai conosciuto da tutti, ovvero Bruce Springsteen, sta per tornare con un nuovo singolo dal titolo “Hello sunshine”, che anticipa l’album “Western stars“, in uscita il 14 giugno. Nel corso di questi ultimi anni l’artista non ha dormito sugli allori, anzi, si è prodigato in un libro diventato best seller e in spettacoli teatrali che sono diventati un documentario per Netflix.

Per un anno ha tenuto uno spettacolo teatrale dove, partendo dal suo album “Born to run”, si è raccontato non solo musicalmente, attraverso diversi brani, ma anche personalmente con racconti della sua vita, della sua formazione, che lo hanno portato ad essere l’artista di oggi. Una storia che continua e a cui ha aggiunto un nuovo capiotolo della sua vita artistica, ovvero “Western Stars”, il suo ultimo lavoro discografico.

In base alle indiscrezioni riguardo il suo nuovo album, che esce a distanza di cinque anni da “High Hopes”, si tratta di un lavoro in cui “la sua musica si muove verso nuove direzioni, prendendo in parte ispirazione dai dischi pop della California del Sud tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70″. È il 19esimo album del cantante che è uno degli artisti maggiormente amati e apprezzati, anche per i live che sa regalare ad ogni concerto.

Lo stesso artista ha presentato questo album e il singolo in uscita con le seguenti parole: “Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista, con le canzoni ispirate a dei personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici, è come uno scrigno ricco di gioielli”. Insomma, il Boss è tornato con la sua capacità di raccontare e la sua scrittura.

“Hello sunshine”, il primo singolo in uscita oggi del suo nuovo album, nonostante il titolo, fa entrare l’ascoltatore in un mood malinconico, a cominciare dal dolore di un cuore spezzato, come si comprende dal primo verso. Il secondo verso fa riferimento al blues, mentre a partire dal terzo ci fanno compagnia strade isolate e vuote.

Le canzoni di “Western Stars” trattano, invece, di diversi argomenti: le autostrade immense, gli spazi deserti, il senso e il bisogno di comunità, ma anche il profondo senso di solitudine, sino alla stabilità di una casa, oltre al desiderio di speranza che non tramonta mai. Un album al quale hanno collaborato Ron Aniello con il basso, Patti Scialfa per le voci e gli arrangiamenti, oltre a tantissimi altri musicisti per archi, fiati, ecc.