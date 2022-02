Pazzesco. Questa è la parola che dovremmo usare per definire quanto avvenuto nella serata di lunedì 7 febbraio al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, quando nella struttura si è tenuto un concerto di Claudio Baglioni. L’evento è andato sold out e la sala era gremita di spettatori. Ma già prima dell’inizio del concerto si è capito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Nella sala infatti c’era una temperatura piuttosto bassa. L’artista ha sollevato più volte il problema.

La kermesse è cominciata senza alcun colpo di scena, colpo di scena che si è verificato invece poco dopo l’inizio del concerto quando Baglioni ha chiesto al suo staff di portargli gentilmente un cappotto, in quanto sentiva freddo. A questo punto si è rivolto al pubblico in sala dicendo “non pensavo di fare la settimana bianca a Brindisi”. Il cantante è poi tornato sul palco continuando lo spettacolo, non senza fare altre battute sulla situazione che si stava vivendo.

Freddo a teatro

Claudio Baglioni, proseguendo con il concerto, ha continuato anche a dialogare con il pubblico. Visto il freddo ha chiesto scherzosamente se il pubblico volesse sabotare l’evento e andare via. Ovviamente la risposta è stata no. Quando i tecnici hanno acceso le luci del teatro, Baglioni rivolgendosi a loro ha detto testuali parole: “tenetele accese, almeno mi scaldo così”.

Un vero fastidio per l’artista che non avrebbe mai pensato di indossare un cappotto all’interno di una struttura modernissima, come è appunto il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, che si trova nel pieno centro del capoluogo di provincia pugliese. In queste ore sono arrivate le scuse della direzione artistica del teatro.

“Nella serata di ieri, durante il concerto di Claudio Baglioni al Nuovo Teatro Verdi, si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala con disagi per gli spettatori e l’artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico” – così ha scritto in un post social Carmelo Grassi, direttore del teatro.

“È doveroso informare tutti che l’amministrazione sta svolgendo tutte le verifiche, sotto i diversi profili, per accertare le responsabilità di quanto accaduto: il malfunzionamento dell’impianto, proprio perché notoriamente precario, non può essere un evento improvviso né tantomeno può essere lasciato al caso” – queste le precisazioni del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che ha invitato l’artista a tornare presto in città porgendo le sue scuse.