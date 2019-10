Bologna, una mostra celebra la carriera dei Pink Floyd

I Pink Floyd sono una delle band leggendarie della musica di sempre. Sono stati definiti da tutti dei grandi geni, folli, capaci di andare oltre, non solo nel panorama musicale, ma anche nella vita. Per ricordarli e capire chi sono stati, vengono celebrati in una mostra a Bologna fruibile allo spettatore dal 26 settembre al 30 novembre.

Una mostra che celebra la loro grande carriera e si caratterizza per una quarantina di scatti, a cominciare dagli esordi fino al grande successo. La mostra che li racconta è fruibile presso la galleria Ono Arte di Bologna. Una esposizione che ha come titolo “Pink Flody: il lato oscuro”. Sono 40 foto che immortalano il gruppo nei momenti maggiormente iconici e suggestivi della loro storia musicale.

Le foto sono state scattate da 4 grandi artisti con una particolare e forte sensibilità: Storm Thorgerson, che ha realizzato alcune delle copertine maggiormente iconiche del gruppo; Jill Furmanovsky, grande amante del genere rock; Colin Prime e Baron Wolman che li hanno immortalati durante il periodo iniziale, quando Syd Barrett faceva ancora parte del gruppo.

La storia della band, per chi ancora non la conoscesse, ha inizio a Londra nel lontano 1965. Un periodo in cui la musica psichedelica la fa da padrone e contamina i vari generi, compreso il pop. Il fondatore del gruppo è proprio Syd Barrett, da sempre amante dei giochi di parole e del non sense. Syd Barrett, oltre alla musica, ama anche dipingere e pian piano, comincia a anche a interessarsi all’LSD e, sotto l’effetto di questa droga, inziia comporre i primi versi dedicati all’arte e appunto, al non sense.

Dopo Syd Barrett, cominciano pian piano a unirsi gli altri membri, tra cui Roger Waters, grazie al quale conobbero altri musicisti, quali Mason e Wright. Nel 1965 nasce la band, dai nomi di Pink Anderson e Floyd “Dipper boy” Council. In seguito, i problemi di droga di Barrett lo portarono ad allontanarsi al punto che nel 1968 fu sostituito da David Gilmour. Pian piano, la band comincia a ottenere grandi successi a livello internazionale. Lo stesso Barrett si è allontanato dal mondo della notorietà, forse per recuperare dai suoi stessi problemi.