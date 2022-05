Blanco molestato sul palco da una fan: il video shock fa il giro del web

Ascolta questo articolo

Quello che è successo ha dell’increbile e il video che circola in rete sta collezionando migliaia di commenti basiti e indignati. Tutto è cominciando in occasione del concerto organizzato da Radio Italia Live a Milano. Tra i tanti artisti che si esibivano sul palco c’era anche Blanco, giovanissimo vincitore del Festival di Sanremo 2022 che due settimane fa ha rappresentato l’Italia all’Eurovision assieme al collega e amico Mamhood.

Ed è stato proprio durante l’esibizione di Blanco che è successo l’impensabile. Sulle note della sua hit “Notti in Bianco”, il giovane cantante è andato sul ciglio del palco per stringere la mano dei fan in prima fila e interagire quindi più da vicino col pubblico accorso in massa a Milano per godersi una sua performance dal vivo, visto che i concerti hanno registrato il tutto esaurito.

Blanco molestato da una fan

Peccato che ci sia stato anche chi non si è limitato a stringergli la mano. Una ragazza, infatti, mentre Blanco cantava e stringeva mani, gli ha piazzato la sua proprio sulle parti intime. Non solo, perché l’ha tenuta lì a lungo tastando e tornando sui “gioielli di famiglia” anche quando una signora accanto ha cercato di allontanarla.

A riportare la notizia e il video del fattaccio è stato il sito Giuseppe Porro, che ha ripostato anche il commento della spettatrice che ha scritto: “Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo”. Tantissimi i commenti che sono fioccati sotto il video e che per la maggior parte parlano di vere e proprie molestie nei confronti di Blanco.

Non è chiaro come mai il cantante non si sia scansato, ma l’ipotesi più probabile è che nella foga dell’esibizione, non si sia reso assolutamente conto che qualcuno lo stava toccando proprio lì.