Blanco annuncia la pubblicazione del suo primo album

Blanco è sicuramente l’artista rivelazione di questo 2021. Praticamente sconosciuto fino allo scorso anno, ha iniziato a partire dalla fine del 2020 ad essere onnipresente nelle classifiche dei brani più ascoltati su tutte le piattaforme streaming.

Riccardo Fabbriconi, questo è il suo vero nome, nasce a Brescia nel 2003. Dopo una serie di singoli pubblicati, ma passati inosservati, nel giugno 2020 pubblica per Island Records il brano “Belladonna (Adieu)”, cui seguirà il 23 luglio la pubblicazione di “Notti In Bianco” che rappresenta il suo primo brano di successo. Ad ottobre arriva il brano “Ladro di fiori” ed una maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori nei suoi confronti. Ma il vero exploit discografico arriva all’inizio del 2021 con il brano “La Canzone Nostra”, facente farte dell’album di Mace, in cui il giovane rapper duetta con Salmo, il brano diveneterà una vera e propria hit radiofonica. Seguiranno i singoli “Paraocchi” ed infine la sua ultima hit “Mi Fai Impazzire” in duetto con Sfera Ebbasta.

Ad oggi il giovane rapper vanta già un cospicuo numero di certificazioni da parte della Fimi (Mi fai Impazzire ha raggiunto il traguardo del triplo platino, mentre La Canzone Nostra è già arrivata al quadruplo platino). I tempi sono maturi per arrivare al traguardo della pubblicazione del primo album.

Arriverà, in tutti i negozi e piattaforme streaming, il prossimo 10 settembre, pubblicato da Island Records / Universal Music Italy, “Blu Celeste”. L’album sarà pubblicato in versione cd e vinile, disponibili entrambi anche in versione autografata in eslcusiva su Amazon. Ancora non sono trapeltati dettagli circa la tracklist, anche se è quasi certo che l’album conterrà tutti i suoi singoli pubblicati fino ad ora.

Si tratta sicuramente di una delle uscite discografiche più attese di questo fine 2021, considerando i grandi traguardi raggiunti fino ad ora da ogni suo singolo l’album ambisce a diventare in pochi mesi il più venduto dell’anno, regalando nuova linfa al settore discografico italiano.