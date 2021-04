Billie Eilish, il nuovo album "Happier Than Ever" uscirà il 30 luglio

Il nuovo album di Billie Eilish sarà pubblicato il 30 luglio e si intitolerà “Happier Than Ever“. La notizia non è stata ufficialmente confermata dalla cantante sul web, ma è emersa tramite vie più tradizionali: tramite cartelloni pubblicitari sparsi in diverse città degli Stati Uniti che annunciano l’arrivo del nuovo disco.

Nonostante la particolare modalità di annuncio, la rivista Variety conferma che la notizia è vera. I fan della giovane artista si possono quindi preparare all’arrivo del secondo album della 19enne, il cui album di debutto intitolato “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” è uscito nel 2019. Una carriera iniziata da poco, ma che ha già portato Billie a diventare una big della musica internazionale.

La cantante americana ha infatti conquistato subito un immenso successo di pubblico e critica, arrivando ad aggiudicarsi ben 7 premi Grammy e diventando la seconda artista della storia e la più giovane a vincere nello stesso anno le 4 categorie principali (Miglior Record, Miglior Album, Miglior Canzone e Miglior Artista Emergente). Billie ottenne popolarità per la prima volta nel 2015 quando caricò su SoundCloud il singolo “Ocean Eyes“, scritta e prodotta con il fratello maggiore e collaboratore artistico Finneas O’Connell.

La Eilish aveva confermato a febbraio durante una intervista con Stephen Colbert di aver registrato un nuovo album durante il lockdown, che ha segnato il primo periodo prolungato in cui non è andata in tour dal 2016. “Non credo che avrei creato lo stesso album, o se avrei proprio creato alcun album, se non fosse per il Covid. Non vuol dire che parli del Covid, solo che quando le cose cambiano nella tua vita, cambi anche tu“, disse Billie.

Nei due anni successivi all’uscita di “When We All Fall Asleep”, Billie ha pubblicato quattro singoli “All I Ever Wanted”, la colonna sonora dell’ultimo film di 007 , la cui uscita è stata rimandata a causa del Covid-19,“No Time to Die”, “My Future” ed il duetto con Rosalia, “Lo Vas Olvidar”.