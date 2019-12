Biagio Antonacci, i suoi concerti solo in teatro a Milano

Dopo il grande successo del tour negli stadi insieme alla sua amica e collega Laura Pausini, che ha raccolto ovunque il sold out, Biagio Antonacci annuncia una nuova formula per quanto riguarda le prossime date del suo tour. Imitando i colleghi Francesco De Gregori – che ha fatto lo stesso a Roma e Gianni Morandi a Bologna – ha deciso che i prossimi concerti avranno luogo in una sola location, ovvero i teatri di Milano.

Insomma, niente tour in giro per l’Italia, ma solo poche date raccolte in una unica zona e location, ovvero Milano, per la precisione al Teatro Arcano, per cui è già possibile acquistare i biglietti online fin da ora, mentre per i punti vendita i fan del cantante devono attendere almeno fino al 3 gennaio, quindi mancano davvero pochi giorni.

Per presentare e far ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album dal titolo “Chiaramente visibili dallo spazio” e altri suoi grandi successi, ha optato per questa dimensione e formula completamente nuova che già altri artisti prima di lui hanno adottato. Sono eventi che si tengono a partire dall’autunno 2020 e che permetteranno, come si legge nelle nota stampa “al pubblico di conoscerlo in una veste più raccolta e personale”.

Insomma, l’esempio di Antonacci e di altri artisti dimostra come i concerti stanno cambiando ed evolvendo. Un esempio, in tal senso, sono i live di Jovanotti che si è esibito per tutta la scorsa estate nelle migliori spiagge italiane creando momenti di aggregazione e di festa, mettendo da parte i palazzetti e gli stadi.

Una atmosfera intima e personale in cui Antonacci si esibirà, non solo con la voce, ma anche in versione strumentale e “dedicherà al suo pubblico atmosfere intime in grado di spogliare le sue canzoni più note da tutti i loro ornamenti, permettendo di apprezzarle proprio come sono nate e come sono state concepite in fase di composizione”.

I fan che abitano fuori il capoluogo lombardo devono attendere oppure per chi vuole giungere a Milano, è a disposizione una app che permette di trovare e prenotare il viaggio, il treno, il parcheggio, compreso anche l’hotel dove soggiornare una volta terminato il live.