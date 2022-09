"Battito Infinito", il nuovo album di Eros Ramazzotti inaugurato a Siviglia

Ascolta questo articolo

È uscito il nuovo album di canzoni inedite di Eros Ramazzotti, intitolato “Battito infinito“. I suoi fans erano in trepidante attesa ormai da diversi anni, soprattutto dopo una serie di cover e il blocco causato dalla pandemia.

Ramazzotti saluta il suo pubblico in delirio a Plaza de Toros Real Maestranza di Siviglia e dà ufficialmente il via al World Tour di Eros Ramazzotti. Il tour viene aperto con la title-track dell’album, “Battito infinito“.

Tra le canzoni, il singolo che Eros ha lanciato insieme ad Alejandro Sanz, “Sono” che fa letteralmente impazzire tutta la Plaza de Toros. Il duetto virtuale ricco di note spagnoleggianti riscalda i fans che la cantano a gran voce. Le immagini che si susseguono dietro il cantante sono prettamente metropolitane e magnetiche.

Al concerto si susseguono “Dove c’è Musica“ e “Quanto amore sei”, dedicata all’ex moglie Michele Hunziker, oggi sua amica, così come per lei ha scritto “Un’emozione per sempre“. Si prosegue poi con “Più che puoi“, che Eros cantò con Cher, “Stella Gemella“, “Se Bastasse una Canzone” e finalmente, la nuovissima e tanto attesa “Madonna de Guadalupe“, con il suo finale jazz che spacca di brutto. Via con “Magia”, chiaramente dedicata a un figlio, “I belong to you“, l’hit un tempo cantata con Anastacia, oggi con Gaia Gentile.

È poi il momento di “Solo con te“, del 1988 e la nuovissima “Ama“, che questa estate ha pre-lanciato il disco e nel cui video compaiono Michelle e Aurora; arriva poi Ogni volta che respiro, canzone che sollecita a rivivere ogni attimo importante, per sempre.

Eros inneggia a “Una Storia Importante“, “Terra Promessa“ e “Fuoco nel Fuoco“, cantata come se Eros fosse dentro un braciere; l’immortale e bellissima “Un’altra Te” e una versione metallara “Cose della vita“. Infine, chiudono il concerto “Favola“, “Musica è” e “Più bella cosa”.

Il disco contiene altre meravigliose canzoni, che siamo certi ci farà sognare: da ascoltare, in particolar modo la lenta e incantevole Nessuno a parte noi, dove si evincono malinconiche note dedicate all’ormai ex moglie, Marica Pellegrinelli, con la quale Eros ha avuto due figli.