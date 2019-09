Battisti-Mogol: le canzoni della coppia disponibili in streaming dal 29 settembre

Una notizia che sicuramente scalderà il cuore dei fan della coppia composta da Lucio Battisti e da Giulio Repetti (in arte Mogol). Se si prova infatti a cercare qualche canzone, anche tra le più famose come “la canzone del sole” oppure “Il nastro rosa” di Battisti, in qualche piattaforma di streaming famosa come “Prime music” o anche “Spotify” si noterà sin da subito che non esistono tracce musicali della coppia, al massimo si trova qualche cover, a volte anche stonata e scanzonata.

Da anni infatti i detentori dei diritti d’autore dell’artista Battisti, non hanno mai ceduto la gestione dei diritti d’autore affinchè le canzoni del cantante potessero essere caricate sulle piattaforme di streaming musicale. Una battaglia durata anni con la casa discografica “Acqua Azzurra” gestita anche dalla moglie di Battisti, che si sono sempre opposti alla riproduzione originale della canzoni del cantante.

Ma oggi a quanto pare, la Sony Music è riuscita nel suo intento, ottenendo i diritti di gestione delle opere musicali della coppia Battisti- Mogol, che per vent’anni hanno fatto sognare intere generazioni con i testi, gli arrangiamenti, e la voce inconfondibile di Battisti. Da poco infatti la Sony Music ha concluso l’accordo con l’etichetta discografica “Acqua Azzurra”.

La stessa Sony music infatti ha annunciato: “grazie alla decisione dell’Editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato a Siae per la raccolta e la ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online“, in poche parole, il dirigente della casa discografica, Lucio Presti, ha conferito mandato di gestione alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editor), di digitalizzare e commercializzare online le opere di Battisti e Mogol.

La sony inoltre ha precisato che, con grande rammarico, ad oggi non saranno ancora disponibili le opere musicali di Battisti scritte insieme a Pasquale Panella, i quali diritti a loro volta sono detenuti dalla casa discografica “Editore Aquilone” la quale non ha ancora pronunciato il via libera della gestione dei diritti, risultando ad oggi quindi, l’indisponibilità della riproduzione online dei brani.

I brani in questione, detenuti dalla “Acqua azzurra” saranno disponibili quindi dal giorno di Domenica 29 Settembre, una data a quanto pare emblematica, in quanto segna l’inizio della collaborazione ventennale di Lucio Battisti insieme al paroliere Mogol, e tutto è iniziato proprio con la canzone “29 Settembre“, uscita nel 1967 resa a sua volta famosa dagli “Equipe 84“.