Barrio, il significato del testo della nuova canzone di Mahmood

In rotazione radiofonica da neanche una settimana, il nuovo singolo di Mahmood intitolato Barrio ha già conquistato un grandissimo successo: il vincitore di Sanremo sta infatti spopolando con questo brano nato dalla collaborazione con Davide Petrella, Charlie Charles e Dario Faini Dardust. Per questa canzone Alessandro Mahmoud, questo il vero nome dell’artista, ha voluto esplorare un altro pezzo di mondo e, si è calato nella tradizione spagnola estraendone poi dal vocabolario la parola Barrio.

Il significato di quest’ultima è attribuito ad una determinata parte della città e, in particolare, alla periferia luogo che ultimamente sta riprendendo valore. Ma la canzone in realtà parla di tutt’altro e precisamente l’argomento è una storia d’amore. La periferia, o meglio il quartiere, infatti fa solo da contorno a questa “lotta” amorosa dove Mahmood invita le persone a cercarsi.

La scelta di entrare nel mondo spagnolo non è stata di certo fatta a caso in quanto “Soldi”, brano con cui il cantante ha vinto il Festival di Sanremo, ha spopolato soprattutto in Spagna conquistando anche il disco di platino. Motivo per cui il singolo Barrio sarà prodotto anche in versione iberica con l’appoggio di due artisti internazionali.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato anche il video ufficiale della canzone diretto da Attilio Cusani Read: la clip ha riscontrato da subito un grandissimo successo ottenendo più di 1 milione di visualizzazioni. Questo sottolinea il fatto che la musica di Mahmood piace e sta entrando nelle orecchie di molti, nonostante sia molto differente dalla quotidiana musica italiana.

La clip è stata girata in Marocco, ed il protagonista è lo stesso Alessandro che balla e canta nel bel mezzo di un villaggio. La cosa particolare del video però è la parte relazionale che Mahmood ci vuole far assaporare: al centro della storia infatti ci sono due giovani ragazzi maschi che si scambiano sguardi d’intesa e che alla fine del video si incontrano nel bel mezzo delle dune del deserto.