Bari: il Teatroteam diventa la casa di Raf per una notte

Un ritorno a casa quello di Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, che, come spesso ripete nel suo spettacolo, è pugliese, di Margherita di Savoia (Foggia), così come sono pugliesi tutti i componenti della sua band: Giulio Rocca, Valerio Bruno, Danilo Cacciatore, Salvatore Cafiero e Gabriele Blandini.

Il 63enne cantautore, ma che canta, salta e balla come un ragazzino, si è esibito live sul palco del Teatroteam di Bari in una tappa del suo La mia casa tour 2023, organizzato dalla Friends&Partners, davanti ad un pubblico che a stento è riuscito a rimanere al proprio posto, nonostante gli inviti del personale del teatro a rimanere seduti. Uno show carico di musica, energia e anche tante emozioni, con l’artista che ha intervallato ai suoi brani più famosi anche alcune parole tratte dal suo recente primo libro “La mia casa”.

Un’emozione inaspettata è la canzone che ha aperto le danze, seguita da successi famosissimi come Due e Non è mai un errore. Raf ha spiegato che questo tour teatrale fa parte di un progetto che prevede, oltre al libro già citato, l’uscita, nei prossimi mesi, di un nuovo album di inediti scritti durante i duri mesi della pandemia.

Entrato un pianoforte sul palco, il cantautore ha arrangiato altri brani della sua lunga carriera, come Malinverno, Gente di mare e Cosà resterà degli anni 80, per poi passare alla chitarra per brani che hanno infiammato il pubblico come Sei la più bella del mondo. Sul volto di Raf hanno fatto capolino anche le lacrime, quando ha recitato dei versi in ricordo di un suo amico scomparso prima di cantare Metamorfosi.

Parole anche per sua moglie Gabriella: “Ci guardiamo come il primo giorno e i nostri occhi non invecchiano”, a cui dedica Come una favola e un pensiero all’ambiente prima di Battito animale. Nel finale tutti Con le mani su, a cantare all’unisono Cheri, Ti pretendo e Self control, prima del congedo con l’ultimo brano in scaletta, Infinito. Il tour di Raf proseguirà con la tappa di Roma del 14 maggio, a cui seguiranno le date di Milano, Firenze, Trento, Napoli, Padova e Pescara.