L’amata Barbara D’Urso è inarrestabile. La conduttrice continua, con grande grinta, a dominare le onde del suo grande successo che conferma il suo periodo d’oro, ricco di grandi conquiste e risultati. Le sue trasmissioni, definite “leader della fascia ascolto“, regalano moltissime emozioni e anche tanto divertimento al vasto pubblico di Canale 5 che da anni segue con affeziona la cara conduttrice.

Dopo il grande ritorno del “Grande Fratello”, il successo di “Live – Non è la D’Urso”, e il percorso ricco di “Pomeriggio 5″ e “Domenica Live“, Barbara continua a dimostrare di essere una “macchina da guerra“ e, insieme al suo caro amico Cristiano Malgioglio, si lancia in un nuovo e importante progetto. La conduttrice da qualche mese ha anticipato, attraverso i suoi profili social, di riservare una grande sorpresa per i suoi fans che finalmente è stata svelata.

Il grande regalo che Barbara ha deciso di donare, non solo ai suoi telespettatori ma anche agli amanti della musica anni’80, è il lancio del suo singolo “Dolceamaro” rivisitato con lo stile del grande Cristiano Malgioglio, che conferma e rafforza le potenzialità professionali e artistiche di questa famosa e amata “coppia”. Il brano parte da una rivisitazione, remix del famoso brano “Dolceamaro”, cantato dalla stessa Barbara D’Urso nel 1980 che, già allora, aveva conquistato le più importanti classifiche musicali.

L’annuncio di questo grande debutto musicale arriva nella trasmissione “Pomeriggio 5” con la comparsa in studio del famoso paroliere e cantautore Malgioglio che con “Mi sono innamorato di tuo marito“ e “Danzando danzando” ha conquistato tutti, sancendo il suo esplosivo ritorno. Il singolo è stato già definito come il “nuovo tormentone estivo” che accompagnerà dolcemente i viaggi, i sogni, le notti di chi vorrà lasciare il segno in questa vicina estate.

Gli “amici” di Twitter, Facebook, Instagram di Barbara hanno espresso tutta la loro gioia nell’ascoltare il brano e con grande affezione hanno riconosciuto l’impegno e la fortissima determinazione della loro beniamina che non si ferma un attimo, solo per soddisfare il grande affetto che riceve e l’amore che mette in tutto quello che fa.