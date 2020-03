"Bando", il significato del singolo della rapper Anna Pepe

Nuovi volti nel rapper italiano: Anna Pepe, 17 anni tra qualche settimana, è la novità del momento. Con una sola canzone infatti la giovane di La Spezia ha conquistato la vetta della classifica FIMI dei singoli e, soprattutto, milioni di fan. Il titolo della canzone che ha portato Anna alla popolarità è “Bando” e sta registrando numeri da record anche nelle piattaforme digitali dove il numero di ascolti aumenta di giorno in giorno.

Il significato della canzone è abbastanza semplice: nel brano Anna infatti racconta di situazioni che normalmente si verificano all’età di sedici anni. C’è una parte dedicata agli amici, una dedicata anche a tutti quelli che non credevano in lei come ogni rapper ha fatto almeno una volta nella propria carriera artistica.

Per la precisione la parola bando deriva dalla parola “Abandoned”, più semplicemente case abbandonate tradotto dallo slang che si usa nei quartieri americani. In realtà il singolo era stato pubblicato lo scorso dicembre utilizzando una base presa da YouTube di un produttore francese che un amico di Anna aveva successivamente rielaborato.

Come spesso accade in questi casi, una volta scoperto l’utilizzo della base non di proprietà, è stato cancellato dalle piattaforme ma, fortunatamente, è stato scoperto appena in tempo dalla Universal, che ha ottenuto il permesso dal produttore francese Soulker, che ne ha concesso i diritti per pubblicare la canzone. Da li in poi è stata una crescita continua: la canzone è infatti come un martello che entra in testa e non la si dimentica più.

Il ritornello lo si impara subito a memoria e riecheggia nelle orecchie. Non a caso ha conquistato anche un posto su Apple Music e su Shazam tra le canzoni più scaricate del momento, ed ha totalizzato più di 5 milioni di visualizzazioni nel giro di pochissimo tempo. Di certo per Anna questo è solo l’inizio di una potenziale carriera artistica nel mondo del rap che da tempo sta riscontrando successo anche con il genere femminile.