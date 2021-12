Baltimora vince a sorpresa X Factor 2021. Super ospiti Maneskin e Coldplay

Una finale piena di emozioni si è svolta giovedì sera presso il Mediolanum Forum di Assago per l’ultima puntata di X Factor Italia 2021. Il Live vedeva scontrarsi i quattro finalisti del talent show di Sky, gIANMARIA. Fellow, i Bengala Fire e Baltimora, mentre super ospiti della serata erano i Coldplay ed i Maneskin in un trionfante ritorno.

La prima manche che ha visto i concorrenti duettare con i propri giudici: Emma e gIANMARIA hanno affrontato “La nostra relazione” di Vasco Rossi, Hell Raton ha accompagnato alla batteria Baltimora con “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers, Mika ha cantato la sua “Underwater” insieme a Fellow e Manuel Agnelli si è esibito con i Bengala Fire con “In between days” dei Cure Tutti i giudici si sono dimostrati commossi per essere tornati finalmente ad esibirsi dal vivo davanti ad un grande pubblico. Fellow è stato eliminato dopo le esibizioni, facendolo diventare il quarto classificato.

La seconda manche ha riassunto il percorso degli artisti rimasti in gara, che si sono cimentati in un medley delle esibizioni fatte nel corso della loro permanenza nel programma. Il televoto ha deciso di eliminare i Bengala Fire, ultima band rimasta in competizione che si è aggiudicata il terzo posto del podio del programma.

Ultima manche ha visto lo scontro diretto tra gIANMARIA e Baltimora, che hanno cantato per l’esibizione finale i rispettivi inediti “I Suicidi” e “Altro”. Nonostante gIANMARIA fosse ormai già dato come vincitore annunciato (la sua vittoria veniva data a 1,65 dagli scommettitori), a sorpresa ha vinto Baltimora.

Super ospiti della serata i Maneskin, che tornano alla competizione che li ha resi famosi aprendo la serata con la loro “Beggin” che risale al loro periodo come concorrenti dello show, e hanno fatto bis in seguito con un medley dei loro più grandi successi di quest’anno, “I wanna be your slave”, “Zitti e buoni” e “Mammamia”. Ospiti internazionali i Coldplay, che hanno infiammato il palco esibendosi nei loro due recenti singoli “Higher Power” e “My Universe”.