Backstreet Boys: reunion virtuale per la lotta contro il Coronavirus

La quarantena costringe tutti a non uscire dalle proprie abitazioni e, dopo i numerosi concerti in streaming che i cantanti hanno deciso di effettuare per poter intrattenere i propri fans, è arrivata anche una reunion molto attesa. Si tratta dei Backstreet Boys: la famosissima boy band ha infatti deciso di deliziare tutto il mondo con il loro ritorno virtuale cantando niente meno che “I Want It That Way“, uno dei brani di maggiore successo degli ormai ex sex symbol degli anni 90.

La reunion è nata grazie a Living Room Concerts For America, un progetto messo in piedi da Fox e iHeartRadio dove numerosi artisti si sono esibiti dalle proprie case componendo un maxi concerto. Un’idea molto simile a quella italiana che andrà in onda il 31 marzo su Rai 1 intitolato “Musica Che Unisce” dove si esibiranno un elevato numero di artisti, cantanti, attori e sportivi a sostegno della lotta contro il Coronavirus.

I cinque cantanti hanno deciso di partecipare all’evento condotto da Elton John e di creare un video che li raggruppasse tutti assieme nonostante la distanza, essendo loro sparsi in varie parti degli Stati Uniti. La clip che ne è uscita è molto divertente: Brian Littrell si esibisce dal suo salotto in Atlanta, Howie Dorough da Orlando, Nick Carter a bordo della piscina della sua villa sita a Las Vegas e AJ e Kevin Richardson direttamente da Los Angeles.

Nel video spuntano anche i vari figli delle star: su tutte danno nell’occhio i due figli di Kevin Richardson che si cimentano nel suonare la batteria e nel fare un’esibizione in play back della canzone. Questa reunion resterà nella storia, come resteranno nella storia i pantaloni molto appariscenti di Brian Littrell e l’ironia di Richardson.

All’evento, andato in onda domenica 29 marzo, hanno preso parte anche Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey, Alicia Keys, Camila Cabello, Shawn Mendes e molti altri. Durante tutta la durata del concerto sono rimaste aperte due raccolte fondi a favore di Feeding America e di First Responders Children’s Foundation, entrambe organizzazioni a sostegno delle persone colpite dalla pandemia Coronavirus.