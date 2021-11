Il suo cuore ha smesso di battere a soli 25 anni ed suo corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione, stando a quanto rivelato dalle autorità competenti.

Una tragedia immane per il Vip che, dopo il decesso della sua adorata figlia, ha dovuto annullare il concerto di cui sarebbe dovuto essere protagonista venerdì scorso e rinviare immediatamente il suo tour.

Chi è la giovane vittima

La 25enne che ha perso la vita, le cui cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, è la figlia del cantante Chris Daughtry, Hannah, il cui cadavere è stato ritrovato nella sua casa americana del Tennesse, negli USA. Il Vip, che aveva un bellissimo rapporto con lei, è distrutto dal dolore. L’artista ha raggiunto la sua fama nel 2006, quando ha preso parte ad “American Idol“, raggiungendo la quarta posizione in classifica e, con la sua band, ha ricevuto diverse nomination ai Grammy Awards.

Il cantante, oggi 41enne ha iniziato a prendere lezioni di chitarra blues a soli 16 anni. Il suo album di debutto ha venduto più di 1 milione di copie in meno di 6 settimane. Si è sposato con Deanna nel 2000 e ha 4 figli biologici: Hannah, che ora è volata in cielo, Griffin, Adalynn e Noah. Chris Daughtry avrebbe dovuto prendere parte allo show del loro “Dearly Beloved Tour”, che è iniziato lo scorso 3 novembre.

Il loro album, intitolato “Dearly Beloved” è uscito il 17 settembre scorso. Annah è la figliastra dell’artista. Infatti la povera 25enne e suo fratello Griffin fi 23 anni sono nati dalla relazione tra la moglie dell’uomo Deanna e da un precedente compagno di quest’ultima. La coppia ha invece 2 gemelli che oggi hanno 10 anni.

Il comunicato diramato dalla band

Il cantante ha comunicato ai suoi fan quanto accaduto attraverso una nota ufficiale, diramata dalla sua band. La nota recita: “A causa della morte inaspettata della figlia, tutti gli spettacoli attualmente in programma per la prossima settimana sono stati rinviati. La famiglia vi ringrazia per la vostra comprensione e chiede rispettosamente la privacy in questo momento molto difficile. Ulteriori dettagli saranno resi disponibili in un secondo momento. Le indagini su questa tragica morte sono infatti ancora in corso”. Il mondo della musica è sotto choc e i suoi colleghi, amici e l’intera comunità si sono stretti attorno alla famiglia di Hannah. Nel frattempo sono in corso indagini, necessarie per capire cosa sia accaduto alla ragazza.

