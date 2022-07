Arriva la Barbie ispirata a David Bowie che celebra i 50 anni di "Hunky Dory"

Ascolta questo articolo

Le Barbie sono da sempre bambole molto apprezzate dalle bambine che si divertono a giocare con questi giocattoli inventando e immaginando storie varie. Con il passare del tempo, sono cambiati anche i modelli proposti dai mass media ed è possibile trovare sul mercato delle bambole che assumono le sembianze di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, come appunto la bambola ispirata a David Bowie per omaggiare i 50 anni del suo album.

Mattel ha creato una Barbie che si ispira al mito di David Bowie per omaggiare il 50esimo anniversario dell’album “Hunky Dory”. Una bambola che, nel giro di poco tempo, è già andata esaurita. Per quanto riguarda il look, la casa della Mattel ha preso ispirazione dal video di Life on Mars. La bambola, infatti, indossa una parrucca di color rosso brillante con un completo azzurro polvere.

Il look della bambola è completato anche dalla camicia gessata, la cravatta, le scarpe con la zeppa e l’ombretto blu, proprio come nel celebre video. Linda Kwaw-Merschon, creatrice della bambola, ha raccontato all’Evening Standard questo suo progetto: “È un tributo a Bowie – il suo vestito, il suo trucco, i suoi lineamenti – per emulare la sua essenza e assicurarsi che assomigli a Barbie, ma come Bowie. Abbiamo cercato di emulare la sua essenza il più possibile“.

Una vera e propria raffigurazione di David Bowie, non solo nel look, ma anche per quanto riguarda il suo fisico snello e longilineo. Cercare di trovare un equilibrio non è stato facile, ma sicuramente basta vedere la bambola nella vita reale per rendersi conto della somiglianza e dei risultati che si sono ottenuti.

Un pezzo da collezione, non solo per i fan della famosa Barbie, ma anche e soprattutto di David Bowie che saranno molto interessati ad averla. Questo modello di bambola di David Bowie segue il prototipo messo in commercio nel 2019.