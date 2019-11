Ariana Grande: i medici non riescono a diagnosticare il suo problema di salute

Pur avendo solamente 26 anni, Ariana Grande è una popstar che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Seguitissima anche sui social, l’ex icona della Disney, con i suoi oltre 160milioni di followers, è anche la cantante più seguita su Instagram. E a proposito di Instagram, proprio qui ha ultimamente voluto rendere noto un suo problema di salute che l’affligge da diverso tempo.

“Ciao tesori miei, non mi sento molto bene” ha esordito con un post rivolto ai suoi innumerevoli supporter. A quanto pare, dalla sua ultima esibizione di Londra, la star non si è più sentita in forma, tanto da aver consultato diversi medici. Ma l’aspetto più preoccupante della vicenda, è quello che nessuno dottore è stato finora in grado di diagnosticare quale sia la ragione del suo disturbo.

“Non so come sia possibile, ma la mia gola e la mia testa soffrono ancora così tanto. Suono bene, ma mi devo sforzare troppo e mi fa male. Mi è difficile respirare durante lo spettacolo. Non so davvero cosa stia succedendo al mio corpo in questo momento e ho bisogno di capirlo. Ho già sentito diversi dottori, ma finora nessuno mi ha dato una diagnosi definitiva”.

Impegnata nel suo Sweetener World Tour che si concluderà il 22 dicembre a Los Angeles, l’iconica cantautrice classe 1993 ha fatto sapere che si rivolgerà ad un luminare, da cui spera di ricevere le risposte che fino ad oggi nessuno è stato in grado di darle. Anche perché la tosse accompagnata dalla testa pesante e dalla gola in fiamme, non fanno che accentuare l’ansia e l’abbattimento che sta provando nelle ultime settimane.

Proprio in ragione delle sue precarie condizioni di salute, l’artista ha dovuto cancellare l’appuntamento di Lexington, scelta che le ha permesso di ricaricare le batterie in vista del successivo appuntamento di Atlanta che si dimostrato un successo. Il suo ritorno sul palco ha rincuorato gli Arianators, che si erano presi un brutto spavento venendo a conoscenza delle precarie condizioni di salute della star.