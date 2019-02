Antonello Venditti in concerto al Vittoriale di Gardone Riviera

Grande ospite al Festival di Sanremo, Antonello Venditti ha alle spalle una carriera a dir poco esemplare, che lo porta quest’anno a onorare i quarant’anni dalla pubblicazione di “Sotto il segno dei pesci“, uno degli album più cantati, famosi e amati della discografia italiana. Cantante popolare della cosiddetta Scuola Romana, dal 1972 ad oggi ha venduto la bellezza di oltre 30 milioni di dischi.

Il primo e vero successo però arriva nel 1975 con l’album intitolato “Lilly“, grazie al quale Venditti riesce a raggiungere il primo posto nella classifica dei 33 e dei 45 giri. Da questo risultato in poi le sue canzoni sono diventate delle vere e proprie hit, grazie a brani come “Grazie Roma”, “Ricordati di me”, “In questo mondo di ladri” e moltissimi altri.

Lo scorso 7 settembre è stato pubblicato “Sfiga”, un brano sconosciuto tratto da sessioni di registrazione di “Sotto il segno dei pesci”. Il brano atto ad anticipare l’uscita di “Sotto il segno dei pesci 40° anniversario“, è stato pubblicato a fine settembre 2018 ed è stato prodotto in tre differenti versioni.

Il 23 settembre invece ha visto Venditti impegnato in un concerto tutto esaurito presso l’Arena di Verona. Qui Venditti e la sua storica band per la prima volta hanno suonato live tutti i brani del disco. Quest’anno il cantautore romano è il nuovo protagonista del Festival Tener-a-mente del Vittoriale di Gardone Riviera.

Il concerto del cantautore è programmato per sabato 13 luglio presso l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, in via Vittoriale. I cancelli verranno aperti alle ore 20.15 e il concerto vero e proprio avrà inizio alle ore 21.15. I biglietti, in prevendita, hanno un costo che varia dai 32 ai 68 euro, più i diritti di prevendita. È possibile acquistarli dalle ore 15 di oggi sul sito dell’Anfiteatro del Vittoriale.