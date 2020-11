Angela da Mondello esce col suo videoclip nonostante le polemiche

Eravamo a giugno quando una certa Angela da Mondello in una intervista fatta sulla spiaggia a Mondello urlava al microfono:”non ce n’è Coviddi“. Questo video lo vide tutta Italia, diventò il video trash più virale in epoca coronavirus.

Pochi giorni fa Angela torna alla ribalta sui giornali italiani per aver infranto le leggi per realizzare con il suo web manager il suo videoclip:”Non c’è n’è”. Ricordiamo che lei e il suo web manager sono stati denunciati per aver, in qualità di promotori e organizzatori, realizzato uno spettacolo-evento pubblico occupando abusivamente ed arbitrariamente un’area demaniale marittima in concessione, tenuto peraltro in assenza della prescritta licenza di pubblica sicurezza e dell’agibilità dei luoghi.

Le persone erano una ventina o poco più ed erano in totale violazione delle norme vigenti per il contenimento del contagio. Nessuno ha ovviamente mantenuto le distanze di sicurezza e tantomeno aveva le mascherine, oltre ad essere entrati in una zona pubblica creando un assembramento e violando anche il punto del DPCM che parla di spettacoli all’aperto.

Dopo neanche 24 ore il video ha già superato le 100.000 views. Impazzano i commenti. Ovviamente il video ha la pubblicità e quindi si tratta palesemente di un operazione volta al guadagno e questo da un lato fa indignare le persone, dall’altro fa si che se ne parli e questo crei viralità, di conseguenza visibilità e quindi views, ovvero soldi. Insomma si crea un circolo vizioso dal quale è impossibile uscirne. Questa nel bene o nel male è la società di oggi, anzi forse ci permettiamo di dire, più nel male che nel bene.

Ovviamente non sono mancate le polemiche in quanto Angela da Mondello sta palesemente guadagnando sul covid in ogni modo senza alcun scrupolo, dalle ospitate e interviste con Barbara D’Urso ai videoclip musicali.

Chissà cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo periodo da questa Angela da Mondello