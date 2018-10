Andrea Bocelli, nuovo album di inediti con diverse collaborazioni

Andrea Bocelli, il tenore famoso in Italia e in tutto il mondo, torna sulle scene discografiche a distanza di 14 anni dall’ultimo album. Il nuovo lavoro discografico, dal titolo “Sì“, è ricco di inediti, oltre a tante collaborazioni con grandi artisti in campo musicale: da Ed Sheeran sino a Dua Lipa, per arrivare a Raphael Gualazzi e al figlio Matteo, al suo esordio in questo mondo. Vediamo come è nato l’album.

Si tratta di un disco che contiene 12 canzoni e 4 bonus track, che esprimono e raccontano tanti valori importanti per il tenore e che spaziano dall’amore all’amicizia, sino alla fede religiosa, la famiglia e la speranza. La nuova fatica discografica esce il 26 ottobre in Italia, ma anche in più di 60 paesi e in sette lingue, quali italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, russo e cinese.

Un disco del quale l’artista si dice orgoglioso e che esprime in questi termini: “È questo un album che mi assomiglia molto, rispecchia la mia sensibilità, i valori in cui credo e che desidero comunicare. Penso sia importante che i brani veicolino dei valori positivi: una pagina può essere più o meno gioiosa, più o meno riflessiva, ma ritengo debba sempre fornire strumenti costruttivi, per la vita, per il bene, e mai per il suo contrario”.

Come già detto, sono tantissime le collaborazioni musicali: da Josh Gordan che duetta con lui in “We will meet once again”, che ricorda il musical; Aida Garifullina, star della lirica che canta una versione inedita di “Ave Maria Pietas”; Ed Sheeran con il brano “Amo solo te” firmato da Tiziano Ferro; Dua Lipa, icona del pop, duetta con Bocelli in “Qualcosa più dell’oro”; infine vi è il debutto assoluto con il figlio Matteo nel brano “Fall on me”, già in rotazione nelle radio e parte della colonna sonora del nuovo film della Disney, ovvero “Lo schiaccianoci e i quattro regni“.

Tra gli ospiti d’eccezione vi sono 60 coristi di Haiti, ovvero bambini di età compresa tra i 9 e i 15 anni, che sono stati selezionati grazie alla Andrea Bocelli Foundation, la quale si prende cura delle popolazioni di quel luogo. Si tratta di un album molto intimo e familiare che fa pensare, a partire dal titolo, a qualcosa di positivo che ci fa stare bene.