"Andiamo al mare" è il nuovo singolo di Seb Puggioni

Dopo aver colpito tutti con l’intenso pezzo Negli occhi (uscito lo scorso febbraio), Seb Puggioni è tornato con un nuovo singolo dal tono completamente diverso, più fresco nel sound ma comunque importante nelle parole.

Già il titolo è tutto un programma: Andiamo al mare. Insomma, il cantautore sardo ha intenzione di entrare negli ascolti estivi degli italiani e chissà che non riesca ad insidiare persino qualche re o regina dei tormentoni.

Questa estate stiamo tornando finalmente a respirare e a sorridere insieme alle persone a noi care, dopo aver passato altri mesi difficili e lontani gli uni dagli altri. Così Seb Puggioni vuole invitarci, con il suo brano, a cambiare stato d’animo e a tornare a guardare al futuro con spensieratezza e una buona dose di positività. Andiamo al mare vuole infatti essere un inno al cambiamento, a osare e tentare di fare ciò che non si è riusciti a fare prima.

Se ascoltate bene il testo Andiamo al mare, vi rendete conto che si tratta del dialogo tra due persone, entrambe desiderose di tornare alla vita di prima, alla tanto sognata normalità, dopo altri mesi di restrizioni e lockdown (più o meno light con tanto di zone colorate). Inevitabile quindi ritrovarsi nelle parole della canzone, dato che tutti noi abbiamo vissuto male questo periodo, che ha avuto inevitabilmente dei contraccolpi su tutto il tessuto sociale (italiano e non solo).

In questa canzone il mare si fa anche metafora: nella vita, infatti, ci ritroviamo spesso a nuotare in una porzione di mare che è quasi sempre la stessa, quella che ci permette di vedere la spiaggia ovvero il porto sicuro. Però quest’ultimo è solo una piccola porzione rispetto a ciò che non si conosce e come esseri umani dobbiamo cercare di sondare al di là del conosciuto e spingerci oltre. Ora più che mai.