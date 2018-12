Anastasio: dopo la vittoria ad X Factor pronto a partire con il suo primo tour

Anastasio è il fenomeno discografico italiano di questa fine 2018. Ha vinto l’ultima edizione di X Factor, dopo aver portato su quel palco una serie di esibizioni sempre più convincenti, senza sbagliare nemmeno un colpo. Il suo brano inedito “La fine del mondo” ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendite discografiche ed è già disco d’oro dopo sole due settimane, prossimo al traguardo del disco di platino, ed anche il suo primo album sta riscuotendo un buon successo.

Non si poteva non approfittare di questa sua immediata popolarità ed ecco che per lui è già arrivato il momento di affrontare il suo primo tour con quattordici date nei club italiani dal prossimo mese di marzo. Ecco le principali date annunciate:

22 marzo – MILANO – Santeria Social Club 24 marzo – BOLOGNA – Estragon 28 marzo – FIRENZE – Viper Theatre 29 marzo -TORINO – Hiroshima Mon Amour 3 aprile – ROMA – Largo Venue 17 aprile – NAPOLI – Duel di Pozzuoli 19 aprile – BARI – Demode’ di Modugno 27 aprile – PADOVA – Hall

Il giovane rapper campano porterà nei suoi concerti i brani contenuti nel suo primo ep, probabilmente accompagnati dai brani che ha interpretato durante le puntate di X Factor. Non è escluso che possa ripescare qualche suo brano dal suo passato. Prima del suo approdo alla nota trasmissione in onda su sky aveva già pubblicato qualche suo brano inedito su YouTube con il nome di Nasta. Non è escluso che nei primi mesi del prossimo anno possa già arrivare sul mercato il suo primo vero album di inediti.

Durante il suo percorso ad X Factor il rapper ha dimostrato la sua capacità di comporre brani d’impatto molto apprezzati dal pubblico, nei pochi giorni a disposizione tra una puntata e l’altra del talent. Anche questa edizione del programma sembra essere riuscita nell’intento di lanciare sul mercato discografico un artista apprezzato dal pubblico, come lo scorso anno accadde con i Maneskin, che andarono in tour pochi mesi dopo la vittoria del talent.