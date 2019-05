Amici 18, Giordana arriva seconda: il significato del testo "Casa"

Nella serata di sabato 25 maggio si è concluso il serale di “Amici” di Maria De Filippi, che ha visto la cantautrice Giordana Angi classificarsi seconda dietro al tenore Albero Urso. Al televoto infatti i telespettatori hanno sempre dimostrato di preferire il siciliano a tutti gli altri concorrenti e anche alla finalissima il risultato non è cambiato.

Nonostante questo però Giordana ha fatto breccia nel cuore di molte persone, grazie soprattutto ai suoi testi oltre che alla sua personalità. Uno dei primi inediti del suo album discografico è proprio “Casa“, singolo che è già in rotazione radiofonica. Il brano è stato apprezzato da tutti, in quanto ha un testo che parla di amore, di condivisione e di quello che per molti significa la parola “casa”.

La cantautrice mette infatti a paragone la casa ad una persona che appunto è una figura molto importante. Nel caso di Giordana la persona in questione è sicuramente l’ex fidanzata: Giordana, infatti, fin da subito non ha dimostrato timore nel dichiarare a tutti la propria omosessualità. Fin dai casting aveva parlato di questa canzone, di questa situazione sentimentale e delle emozioni che le faceva provare.

Ora che il programma è finito, ad attendere la cantante c’è un lungo instore tour, che la farà approdare in numerose città italiane, toccando praticamente tutta l’Italia. Giordana, oltre a numerosi fan, ha infatti conquistato anche i giornalisti presenti alla finale di “Amici”, i quali l’hanno infatti premiata consegnandole il Premio della Critica e riempiendola di complimenti nel corso di tutta la serata.

Nella puntata di ieri, inoltre, sono stati premiati anche Rafael, il quale ha ottenuto più di un’occasione lavorativa, come ad esempio quella di far parte del team di Giuliano Peparini, e Tish, antagonista numero uno proprio di Giordana, la quale ha vinto una borsa di studio che le permetterà di portare avanti i propri studi e continuare a lavorare nel mondo della musica.