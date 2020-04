Amedeo Minghi ricoverato in ospedale: “Avervi accanto è importante”

Amedeo Minghi ricoverato in ospedale torna a mostrarsi su Facebook con un video in cui appare visibilmente provato.

Il cantante, 72 anni, è visibilmente affaticato ed indossa una mascherina di protezione sanitaria. Con un video sulla sua pagina Facebook ha voluto riavvicinarsi ai suoi fan che per un po’ di tempo ha abbandonato.

“E’ un grande piacere ritrovarvi su questa pagina che avete tanto amato, che spero possa continuare. Questa diretta è per scusarmi con voi per aver ritardato così tanto a proseguire il dialogo interrotto bruscamene” afferma faticosamente il cantante.

Minghi, però, ha voluto ringraziare i suoi fan, affezionati a lui ed alle canzone di questo cantautore che hanno fatto la storia della musica italiana, in un momento evidentemente non facile per lui nel quale apprezza particolarmente il supporto di chi gli sta accanto.

“Sapervi accanto è molto importante. Oggi ho riaperto la pagina, ho visto che siamo pochi. Giustamente avete detto basta, perchè avete aspettato e cercato e alla fine avete ritenuto opportuno andarvene.” continua il cantante. “Questa sorta di autolesionismo deve finire, non dipende da me, era un fatto puramente tecnico” conclude il cantante.

Come sta Amedeo Minghi? Cosa gli è successo? Perché è stato ricoverato? Sono queste le domande che tutti i suoi fan e non solo si stanno facendo in questo momento. Tanta preoccupazione per il cantante e per le condizioni di salute visibilmente non buone in questo video.

Non resta, quindi, che attendere comunicazioni che potrebbero quindi arrivare direttamente dal cantante che sembra intenzionato e riprendersi il contatto diretto con il suo pubblico. In tanti, però, gli stanno dimostrando la propria vicinanza ed il proprio affetto, sperando che il cantante possa riprendersi quanto prima e tornare a farci sognare con la sua musica e le sue parole.

Credits Video: Facebook – Amedeo Minghi